Down sendromlu gencin jandarma üniforması giyme hayali gerçek oldu - Son Dakika

Asker selamı veren Gündoğdu'nun neşeli tavırları herkesi mutlu etti.

Hayalindeki üniformayı giyen, Gündoğdu için oturduğu yazlık sitede asker eğlencesi düzenlendi.

Gündoğdu'nun askerlik hayalini bilen komşuları, durumu Kargıpınar Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Bunun üzerine hazırlık yapan jandarma ekipleri, evinden aldıkları Emirhan'ı askeri araçla karakola götürerek, ona uygun diktirilen üniformayı verdi.

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