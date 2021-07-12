Down sendromlu gencin jandarma üniforması giyme hayali gerçek oldu - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 yaşındaki down sendromlu Emirhan Gündoğdu'nun jandarma üniforması giyme hayalini gerçekleştirdi.
Gündoğdu'nun askerlik hayalini bilen komşuları, durumu Kargıpınar Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Bunun üzerine hazırlık yapan jandarma ekipleri, evinden aldıkları Emirhan'ı askeri araçla karakola götürerek, ona uygun diktirilen üniformayı verdi.
Hayalindeki üniformayı giyen, Gündoğdu için oturduğu yazlık sitede asker eğlencesi düzenlendi.
Asker selamı veren Gündoğdu'nun neşeli tavırları herkesi mutlu etti.
Kaynak: AA
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