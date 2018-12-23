Son Dakika Haberleri: Down Sendromlu Gencin Komando Andı Sosyal Medyayı Salladı

Down Sendromlu Gencin Komando Andı Sosyal Medyayı Salladı

4 saat önce

Down sendromlu gencin komando andı sosyal medyayı salladıOSMANİYE - Osmaniye'de yaşayan down sendromlu 21 yaşındaki Ali Erat isimli gencin komando andını okuduğu videosu sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor.

Down sendromlu gencin komando andı sosyal medyayı salladı

OSMANİYE - Osmaniye'de yaşayan down sendromlu 21 yaşındaki Ali Erat isimli gencin komando andını okuduğu videosu sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor.
Osmaniyede sembolik olarak askerlik görevini yapan Ali Erat'a askeri birlikte rütbeli bir asker tarafından komando andı okutuldu. Sosyal medyaya yüklenen o anların videosu binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılarak yüzbinlerce kez izlenme yaptı. İlde asker veya polis elbisesi giyerek dolaşan down sendromlu Ali Erat her fırsatta vatan sevgisini dile getiriyor. En çok şehit veren illerin başında gelen Osmaniye de Ali Erat'ın komando andı videosu günden güne yayılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:24 Kaynak: İHA

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