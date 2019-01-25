Son Dakika Haberleri: Down Sendromlu Gencin Parkeleri Sallayan Sayısı

Down Sendromlu Gencin Parkeleri Sallayan Sayısı

3 saat önce

ABD'de down sendromlu genç sporcu, basketbol maçı esnasında orta sahadan attığı basketini çılgınlar gibi kutladı.

Down Sendromlu Gencin Parkeleri Sallayan Sayısı, System.String[]
ABD'de down sendromlu genç sporcu, basketbol maçı esnasında orta sahadan attığı basketini çılgınlar gibi kutladı.

ABD'nin Colorado eyaletindeki bir okulda basketbol maçı esnasında kaydedilen video sosyal medyada fenomen oldu. Sayının kahramanı Andrew Reagan gerçek bir yıldız haline geldi. Üçüncü çeyreğin bitimine sadece birkaç saniye kala, Andrew Reagan tereddüt etmeden yarı sahadan temiz bir atış yaptı. Tüm tribünleri ayağa kaldıran Reagan'ın sevinci ise görülmeye değerdi.

Colorado'da down sendromlu gencin videosu sosyal medyada hızla yayıldı. Herkesin konuştuğu sayı, Reagan'ın okuduğu Cherry Creek Lisesinin basketbol takımının maçlarından birinde atıldı.

Down sendromlu genç sporcu Reagan sevincini, "Bu sayının gerçeküstü, inanılmaz olduğunu düşünüyorum" ifadeleriyle belirtti. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:43 Kaynak: İHA

Colorado, Amerika Birleşik Devletleri, basketbol, Güncel
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