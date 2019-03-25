Son Dakika Haberleri: Down Sendromlu Gencin Polis Olma Hayali Gerçekleşti

Down Sendromlu Gencin Polis Olma Hayali Gerçekleşti

1 saat önce

Sinop'ta, down sendromlu Muhammed Demir'in özel harekat polisi olma hayali gerçeğe dönüştü.

Down Sendromlu Gencin Polis Olma Hayali Gerçekleşti, System.String[]
Sinop'ta, down sendromlu Muhammed Demir'in özel harekat polisi olma hayali gerçeğe dönüştü.

Demir'in (17), uzun süredir özel harekat polisi olma hayalini ailesinden öğrenen İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Demir ve ailesini Özel Harekat Şubesi'nde misafir etti.

Burada, down sendromlu Demir'e özel harekat polisi kıyafeti giydiren ekipler, daha sonra Demir'i zırhlı araç "Ejder Yalçın'a" bindirerek hatıra fotoğrafı çekti.

Demir ve ailesine Özel Harekat Şubesi'ni de gezdiren ekipler, pasta keserek çeşitli hediyeler takdim etti.

Sinop İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, emniyet teşkilatı olarak sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeye devam ettiklerini, Demir ve ailesini misafir etmekten dolayı son derece mutluluk duyduklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:36 Kaynak: AA

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