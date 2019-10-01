Son Dakika Haberleri: Down sendromlu gencin romantik daveti, sosyal medyada beğeni topladı
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Down sendromlu gencin romantik daveti, sosyal medyada beğeni topladı

1 saat önce

ABD'nin Florida eyaletinde David Cowan isimli gencin, kendisi gibi down sendromlu kız arkadaşı Saris Marie'yi mezuniyet balosuna davet ettiği görüntüler sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

Down sendromlu gencin romantik daveti, sosyal medyada beğeni topladı, System.String[]
ABD'nin Florida eyaletinde David Cowan isimli gencin, kendisi gibi down sendromlu kız arkadaşı Saris Marie'yi mezuniyet balosuna davet ettiği görüntüler sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

Uzun zamandır bir arada olan David Cowan ve Saris Marie çifti, diğer down sendromlu hastalara da örnek oldu. David, kız arkadaşı Saris Marie'yi okulun spor karşılaşması öncesi elinde pankartla mezuniyet balosuna davet etti. 'Eve dönüşte günışığım olacak mısın?' pankartıyla kendisine doğru yürüyen erkek arkadaşı David'i görünce sevinçten havalara uçan Saris, teklifi kabul etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-David Cowan'ın kız arkadaşının yanına doğru ilerlemesi
-Cowan'ın pankartla kız arkadaşını baloya davet etmesi
-Saris Marie'nin teklifi kabul etmesi
-Çiftin sarılmaları
-Çiftin fotoğrafları


Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:03 Kaynak: DHA
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