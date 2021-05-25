DOWN SENDROMLU GENÇLER AVRUPA'DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK - Son Dakika

DOWN SENDROMLU GENÇLER AVRUPA'DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

25.05.2021 09:18

İZMİR'de down sendromluların sosyal hayata katılması amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında oyunculuk eğitimi alan down sendromlu gençler, önce kentte sahneye çıkacak, ardından da İtalya'da gerçekleştirilecek sanat festivalinde Türkiye'yi temsil edecek.

İZMİR'de down sendromluların sosyal hayata katılması amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında oyunculuk eğitimi alan down sendromlu gençler, önce kentte sahneye çıkacak, ardından da İtalya'da gerçekleştirilecek sanat festivalinde Türkiye'yi temsil edecek.

İzmir'de down sendromlu çocukların sosyal hayata adapte olması ve sanatla buluşturulması amacıyla Uşak Üniversitesi tarafından sürdürülen Uluslararası Act Able Projesi kapsamında down sendromlu 17 genç, oyunculuk eğitimi alıyor. Pandemi nedeniyle bir süredir onlıne derslerle devam eden çalışmalar, down sendromluların öncelikli aşı sırasına alınmasıyla yüz yüze başladı. 2 yıl sürecek proje kapsamında İtalya, İspanya ve Türkiye'de aynı anda tiyatro eğitimi alacak gençler, proje sonunda sergileyecekleri oyun için bir araya gelecek.

Sahne çalışmalarını, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Kerim Dündar ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ebru Corsini ile sürdüren oyuncular, 2022 yılı mayıs ayında İtalya ve İspanya'dan gelecek partner arkadaşları ile birlikte önce İzmir'de sahneye çıkacak. Gençler daha sonra 2022 yılı Eylül ayında İtalya'nın Floransa kentinde gerçekleşecek tiyatro festivaline katılacak.

'İTALYA'DA FİNAL FESTİVALİNE KATILACAĞIZ'

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Act-able Proje Koordinatörü Doç. Dr. Meral Özçınar, İzmir Down Sendromlular Derneği ile yürütülen projenin sürdürülebilir olmasını hedeflediklerini belirterek, Proje 2020 yılında başladı. 2022 yılına kadar devam edecek. Pandemi nedeniyle bazı çalışmalarımızı online yapmak durumunda kaldık ancak projede yer alan arkadaşlarımız aşı olmaya başladığı için çalışmalarımızı artık yüz yüze yapabiliyoruz. Tiyatronun yanı sıra kukla, maske, dans ve müzik çalışmalarının tümünden yararlanarak bir oyun tasarlayacağız. Ortaya çıkacak tiyatro oyunu ile 2022 yılında diğer partnerlerimizin de hazırladığı oyunlarla birlikte Floransa'da final festivaline katılacağız dedi.

'ÖZGÜVENLERİ ARTTI'

Down sendromlu çocukların kendi yeteneklerini keşfedip, topluma dahil olmalarını sağlamak için çalışma başlattıklarını ifade eden Doç. Dr. Özçınar, projede öngörülen katılımcı sayısının 10 olmasına rağmen tiyatro çalışmalarına gösterilen ilgi nedeniyle sayıyı 17'ye çıkardıklarını söyledi. Çalışmaların kişisel gelişime büyük bir katkı sağladığını vurgulayan Doç. Dr. Meral Özçınar, İlk projede sürdürülebilir iletişim kurmak ve birlikte hareket etmek çok zordu. Şimdi iletişimleri çok daha iyi. Kullandıkları kelime sayısı arttı. Kendilerini çok daha rahat ifade edebiliyorlar. Özgüvenleri arttı. Bazı dezavantajları var ancak eğitimle ortadan kaldırılabilir. Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere çalışmalarımıza destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum ifadesini kullandı.

'ÇOCUKLARIMIZIN GELİŞİMİNİ İZLEMEK ÇOK GÜZEL'

Daha önceki projelerde de rol alan Gözde Çetin'in (32) annesi Emine Çetin (53), koronavirüs aşısı olduktan sonra çocukların tekrar bir araya gelmesinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi. Aldığı oyunculuk eğitimlerinin ardından Gözde'nin önemli gelişmeler kaydettiğini aktaran Çetin, Tiyatro eğitimi almak çok hoşuna gitti. Oyunu ortaya çıkarırken öğretmenleri tarafından verilen rolleri eve gittiğimizde çalışmaya devam ediyor. Çocuklarımız da bizler de çok memnunuz. Arkadaşlıklar hatta dostluklar kurdu. Konuşması değişti, gelişti. Gelişimlerini izlemek çok güzel. Bütün çocuklarımız aynı duyguları paylaşıyor diye konuştu.

Yeniden arkadaşlarına ve tiyatro çalışmalarına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Gözde Çetin ise daha önceki projede bir rolü olduğunu ve sahneye çıktığını kaydederek, Burada arkadaşlarımla güzel vakit geçiriyorum. Hatta çok samimi olduğum 'kanka' dediğim arkadaşım bile var. Daha önce yaptığımız çalışmalarda sahnede olmak beni çok mutlu etmişti dedi.

DOWN SENDROMLU GENÇLER AVRUPA'DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK
DOWN SENDROMLU GENÇLER AVRUPA'DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK
DOWN SENDROMLU GENÇLER AVRUPA'DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK
DOWN SENDROMLU GENÇLER AVRUPA'DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK
DOWN SENDROMLU GENÇLER AVRUPA'DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK
DOWN SENDROMLU GENÇLER AVRUPA'DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK
DOWN SENDROMLU GENÇLER AVRUPA'DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK
DOWN SENDROMLU GENÇLER AVRUPA'DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK
DOWN SENDROMLU GENÇLER AVRUPA'DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK
DOWN SENDROMLU GENÇLER AVRUPA'DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK
DOWN SENDROMLU GENÇLER AVRUPA'DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK
DOWN SENDROMLU GENÇLER AVRUPA'DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK
DOWN SENDROMLU GENÇLER AVRUPA'DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK
DOWN SENDROMLU GENÇLER AVRUPA'DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK
DOWN SENDROMLU GENÇLER AVRUPA'DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

oyunlar, Türkiye, İtalya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DOWN SENDROMLU GENÇLER AVRUPA'DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK - Son Dakika


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