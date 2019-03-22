Son Dakika Haberleri: Down Sendromlu Gençler, "Farkındalık İçin" Çalıştı

Down Sendromlu Gençler, "Farkındalık İçin" Çalıştı

1 saat önce

Dünya Down Sendromu Farkındalık Gününe özel gerçekleştirilen etkinlikte down sendromlu gençler, farkındalık için restoran ve kafelerde bir gün boyunca çalışarak, eğlenceli anlar yaşadı.

Down Sendromlu Gençler,
Dünya Down Sendromu Farkındalık Gününe özel gerçekleştirilen etkinlikte down sendromlu gençler, farkındalık için restoran ve kafelerde bir gün boyunca çalışarak, eğlenceli anlar yaşadı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ile Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi işbirliğinde, Dünya Down Sendromu Farkındalık Gününe özel anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

"Down sendromu tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır" gerçeğine vurgu yapmak ve bu konuda toplumda farkındalık oluşturmak için her yıl çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde, Down Sendromlu 8 genç, Piazza'daki restoran ve kafelerde çalıştılar. Gün boyu güler yüzleri ve sempatik tavırlarıyla tüm dikkatleri üzerlerine çeken gençler, kendilerine verilen görevi en güzel şekilde yerine getirerek, takdir gördü.

Duygu dolu mektup

Gün boyu çalıştıkları iş yerlerinde müşterilerle sohbet eden, ikramlarını veren ve bu sayede hem farkındalık oluşturan hem de eğlenceli bir gün geçiren down sendromlu gençler, işyerlerine gelen ziyaretçilere mektup da verdiler. Mektuplarında, "Down sendromu genetik bir farklılık, bir kromozom bozukluğudur" vurgusu yapan gençler, duygu dolu mektuplarında, "Down sendromu tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır. Sıradan bir insan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46 iken biz down sendromlularda 47 olmaktadır. Biz down sendromlu çocuklar her söyleneni hızlıca anlayamayabiliriz. Bize biraz daha yavaş söylenmesi, hatta birkaç defa söylenmesi gerekiyor. Bu bizim suçumuz değil. Çeşitli alanlarda başarı hikayelerimiz, ödüllerimiz var. Yeni insanlarla tanışıp arkadaş edinmeyi seviyoruz. Bizimle arkadaş olmaktan çekinmeyin. Lütfen bizi koşulsuz sevin. Keşke şöyle olsaydı, keşke bunu yapabilseydi türünden düşünceleri kafanızdan uzaklaştırın. Down sendromlu olmak bizim seçimimiz değil. Sizin desteğiniz olmadan başarılı ve bağımsız bir hayat sürmemiz uzak bir ihtimal. Lütfen bizi koşulsuz sevin. Biz buna değeriz" ifadeleri kullanıldı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:39 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Genetik, Güncel
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