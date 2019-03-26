Son Dakika Haberleri: Down Sendromlu Gençler İçin Halı Saha Turnuvası Düzenledi

Down Sendromlu Gençler İçin Halı Saha Turnuvası Düzenledi

2 saat önce

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi Koçarlı Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencileri, Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında Down Sendromlu gençlerle halı saha turnuvası düzenledi.

Down Sendromlu Gençler İçin Halı Saha Turnuvası Düzenledi, System.String[]
AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi Koçarlı Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencileri, Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında Down Sendromlu gençlerle halı saha turnuvası düzenledi.

Down Sendromunun hastalık değil bir farklılık olduğunu belirten Koçarlı MYO Öğr. Gör. Ayfer Ergezen'in önderliğinde, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında düzenlenen halı saha maçında, Koçarlı MYO öğrencileri ile Hacı Hüseyin Arslan Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulunda eğitim gören 16 Down Sendromlu öğrenci, ADÜ Güney Kampüsü'nde bir araya geldi. Keyifli geçen turnuvada şampiyon olan özel çocuklar madalyalarını büyük bir sevinçle alırken, sporculara, Yüksekokul personeli ve öğrencileri tarafından pilav tavuk ikram edildi.

Koçarlı MYO Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz, "Down Sendromlu çocuklarımıza farkındalık oluşturmak için sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlediğimiz etkinlikte, 16 özel çocuğumuzla Meslek Yüksekokulumuz öğretim elemanları ve öğrencileri gönüllerince eğlendi. Sevgi varsa, engel yoktur. Destek veren ve projemize gönüllü olarak katılan herkese çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:54 Kaynak: İHA

Adnan Menderes Üniversitesi, Koçarlı, Spor
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