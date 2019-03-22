Down Sendromlu Gençler Maharetlerini Sergiledi
6 dakika önce
Bayrampaşa Belediyesi, down sendromlu gençlere dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenledi.
Bayrampaşa Belediyesi, down sendromlu gençlere dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte kurabiye yapıp, fidan diken down sendromlu gençler doyasıya eğlendi.
Bayrampaşa Belediyesi Fizik Tedavi Merkezi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında, down sendromlu gençlere dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenledi. Bayrampaşa'da yaşayan down sendromlu gençler ile ailelerinin katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte kurabiye yapan ve Fizik Tedavi Merkezi'nin bahçesine fidan diken down sendromlu gençler gönüllerince eğlendi. - İSTANBUL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:46 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Girişimi Davasında Karar Verildi
Merkez Bankası 1 Hafta Vadeli Repo İhalelerine Ara Verdi
Marmaris'te Deniz Sarıya Boyandı, Gören Belediyeyi Aradı!
Senegalli Turiste "Terörist" Diyen Taksici, Meslektaşları Tarafından Darbedildi