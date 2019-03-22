Son Dakika Haberleri: Down Sendromlu Gençler Maharetlerini Sergiledi

Down Sendromlu Gençler Maharetlerini Sergiledi

6 dakika önce

Bayrampaşa Belediyesi, down sendromlu gençlere dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenledi.

Down Sendromlu Gençler Maharetlerini Sergiledi, System.String[]
Bayrampaşa Belediyesi, down sendromlu gençlere dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte kurabiye yapıp, fidan diken down sendromlu gençler doyasıya eğlendi.

Bayrampaşa Belediyesi Fizik Tedavi Merkezi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında, down sendromlu gençlere dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenledi. Bayrampaşa'da yaşayan down sendromlu gençler ile ailelerinin katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte kurabiye yapan ve Fizik Tedavi Merkezi'nin bahçesine fidan diken down sendromlu gençler gönüllerince eğlendi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:46 Kaynak: İHA

21 Mart, Bayrampaşa, Güncel
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