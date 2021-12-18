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Down sendromlu gençlerin çalıştığı bu kafeteryada yüzler hep gülüyor - Son Dakika

Down sendromlu gençlerin çalıştığı bu kafeteryada yüzler hep gülüyor

18.12.2021 19:08

Down sendromlu gençlerin çalıştığı bu kafeteryada yüzler hep gülüyor Malatya'da "Gülen Yüzler Kafesi"nde Down sendromlu gençler iş başındaÖZEL - Malatya'da hizmete açılan "Gülen Yüzler Kafesinde" çalışan Down Sendromlu gençler hem iş hayatında aktif rol alıyor hem de ekonomik kazançlarını...

Down sendromlu gençlerin çalıştığı bu kafeteryada yüzler hep gülüyor

Malatya'da "Gülen Yüzler Kafesi"nde Down sendromlu gençler iş başında

MALATYA-ÖZEL - Malatya'da hizmete açılan "Gülen Yüzler Kafesinde" çalışan Down Sendromlu gençler hem iş hayatında aktif rol alıyor hem de ekonomik kazançlarını elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Down Sendromlu bireylerin istihdam edildiği 'Gülen Yüzler Kafesi' engelli bireylere fırsat verildiği zaman onlarında da çalışabilecekleri, üretime katkı sağlayacakları ve kendi paralarını kazanma şanslarının olabilecekleri bir proje. Bu kafeterya ile Down sendromlu bireylerin hem sosyalleşmesi hem farkındalık oluşturması hem de engelsiz bireyler ile beraber yaşama kültürünün oluşturulması amaçlanıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla açılan kafeteryanın amacının Down sendromlu bireylerin sosyalleşmesini sağlamak olduğunu belirten, Büyükşehir Belediye Sosyal Tesisleri Müdürü Zerrin Palancı, "Doğu Anadolu bölgesinde ilk biz yaptık. Down sendromlu bireylerin topluma kazandırılması ve sosyalleşmesi adına çok güzel ve çok takdir edilen proje." dedi.

Açıldığı günden bu yana kafeteryaya yoğun ilgi olduğunu vurgulayan Palancı, "3 Aralık Engelliler gününde açtık kafemizi. Gülen Yüzler Kafesi, Down Sendromlu çocuklarımız burada hizmet veriyor. Onlarla birlikte kendi ekibimizde çalışan ve bir tane de öğretmenleriyle beraber burada tüm Malatyalılara hizmet veriyorlar. İlgi çok güzel özellikle bu çocuklarımız için çok fazla rağbet var. Çalışanlarımız Down sendromlu çocuklarımız buraya gelen misafirlerimize hizmeti onlar veriyor. Bu hem onların sosyalleşmesi açısından hem de farkındalık açısından çok iyi. Türkiye'de bizimle birlikte 3 Büyük şehrin dışında Gaziantep'te var. Doğu Anadolu bölgesinde ilk biz yaptık. Sosyal belediyecilik anlamında da Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Down sendromlu çocukların çok mutlu olduklarını ve olumlu geri dönüşler aldıklarını altının çizen Palancı, "Çok güzel geri dönüşler var. Bir yeri açarsınız ve oturmasını beklersiniz. Bunun için bir süreç lazım. Ama buradaki çocuklarımız bu süreci çok hızlandırdı. Talepleri çok hızlandırdı. O yüzden mutluyuz. Çok güzel kendileri de çok mutlu. Bizler de mutluyuz çok daha güzel hizmetler vermeye devam edeceğiz." diye konuştu. Palancı, kafede belirli periyotlarla çalışan özel bireylerin sigortalı ve maaşlı çalıştıklarını ifade etti.

Gülen Yüzler Kafesin'de çalışan Down sendromlu Hakan Özer ve Şeyma Polat ise kafede çalışmaktan mutluluk duyduklarını ve herkesi beklediklerini belirttiler.

Kafeyi sosyal medya aracılığıyla gördüklerini ifade eden Gizem Aslan ise, "Gülen Yüzler Kafesini sosyal medya aracılığı ile gördük. Çok merak ediyorduk. Aslında kahve içmeye gelmiştik ama kahve bahane tamamen kendilerinin güler yüzleri görmek için geldik. Çok keyif aldık." dedi.

Down sendromlu bireyler ile sohbet edip, onların ellerinden çay içmek istediği için kafeye geldiğini ifade eden Melisa Akdeniz, "Gülen Yüzler Kafesini, sosyal medya aracılığıyla gördüm ve burada onların güler yüzünü görmek için onlarla sohbet etmek ve zaman geçirmek için geldim. Onların ellerinden çay, kahve içmek için. Onlar için geliyoruz. Onların isimlerini saatlerini de öğrendik gelip zaman geçiyoruz. Burada olmaktan çok keyif duyuyorum ve bu keyiften dolayı da onlara çok teşekkür ederim. Hepsinin ellerine sağlık." şeklinde konuştu.

Down sendromlu gençlerin çalıştığı bu kafeteryada yüzler hep gülüyor
Down sendromlu gençlerin çalıştığı bu kafeteryada yüzler hep gülüyor
Down sendromlu gençlerin çalıştığı bu kafeteryada yüzler hep gülüyor
Down sendromlu gençlerin çalıştığı bu kafeteryada yüzler hep gülüyor

Doğu Anadolu, İstihdam, Malatya, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Down sendromlu gençlerin çalıştığı bu kafeteryada yüzler hep gülüyor - Son Dakika


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