DOWN SENDROMLU HAYRİYE'NİN POLİS OLMA HAYALİ GERÇEK OLDU - Son Dakika

DOWN SENDROMLU HAYRİYE'NİN POLİS OLMA HAYALİ GERÇEK OLDU

27.03.2021 09:55
DOWN SENDROMLU HAYRİYE'NİN POLİS OLMA HAYALİ GERÇEK OLDU, System.String[]

İSTANBUL'DA meslek okulunda eğitim gören down sendromlu Hayriye Özen, Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile göreve çıkarak bir günlüğüne de olsa polis olma hayalini gerçekleştirdi.

İSTANBUL'DA meslek okulunda eğitim gören down sendromlu Hayriye Özen, Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile göreve çıkarak bir günlüğüne de olsa polis olma hayalini gerçekleştirdi. İstanbul Ümraniye'de yaşayan 20 yaşındaki Hayriye Özen, 21 Mart Down Sendromlular Günü'nde Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım tarafından evinde ziyaret edildi. Hayriye'nin polis olma hayalini öğrenen Yıldırım, bu hayali gerçekleştirmek için girişimde bulundu. Dün öğle saatlerinde Hayriye, annesi Yeter Özen ile evinden polis otomobiliyle alınarak Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Müdürlükte Hayriye, başta Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü Ali Tuna Coşkun olmak üzere polisler tarafından karşılandı. Kendine özel olarak hazırlanan polis kıyafetleriyle görev koltuğuna oturan Hayriye'ye, Ali Tuna Coşkun tarafından 'İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Plaketi' verildi. Plaketi aldığı sırada anne Özen'in ise gözleri doldu. Bunu gören Hayriye annesinin yanına giderek ona sarıldı ve duygu dolu anlar yaşandı. Ardından polis otomobiline bindirilen Hayriye telsiziyle birlikte göreve çıktı. Ümraniye sokaklarında hayali olan polis kıyafetiyle el sallayan genç kızın mutluluğu gözlerinden okundu. Polis otomobiliyle ilçede tur atan Hayriye, vatandaşı selamlamayı da ihmal etmedi.

'HIRSIZDAN KORKTU, POLİS OLMAK İSTEDİ? Kızı Hayriye'nin hayali olan polis üniformasını giydiğinden dolayı mutlu olduğunu belirten anne Özen, şunları söyledi:

'Öncelikle çok heyecanlıyım, çok teşekkür ederim. Kızım için evimize kadar geldiler. İsmet Başkanımızdan Allah razı olsun. Gerçekten çok mutlu olduk. Kızımın bir isteği vardı, polis olmak hayaliydi. Sağ olsun herkes bizim için bir haftadır seferber oldu. İsmet Başkanımız bizi emniyetimize getirdi. Ekipler bizimle her yere geldiler. Bizim bir hırsızlık olayımız oldu. Hırsızlar, Hayriye için sakladığımız altınları çaldılar. O zaman çok korkmuştu. Bu yüzden 'ben polis olacağım' dedi. O günden sonra da hep polis olmak istedi. Sürekli polis kıyafetlerini hayal ediyordu. Başkanımız geldi biz de Hayriye'nin hayalini ona söyledik. Sağ olsun kısmet bugüneymiş. Hayriye'ye özel polis kıyafetlerini aldık, buraya geldik. Allah devletimizden, tüm polis amirliklerimizden ve başkanlarımızdan razı olsun.?

'DOWN SENDROMLU KAFELER UMUT KAPISIDIR? Hayriye'nin belediyenin kültür merkezinde staj yaptığını anlatan anne, 'Bugün izin alıp Hayriye'yi buraya getirdik. Çalışmaktan çok memnun ve çok seviyor. Başkanımız down sendromlular kafesinden bahsetti. İnşallah kızımı orada işe aldırırsak daha da mutlu olacağım. İnşallah başkanımızın dediği gibi o kafeler buralar da açılır. Böyle kafeler, tüm down sendromlu çocuklarımız ve bizim için umut kapısı olur' diyerek umutlu olduğunu belirtti.

'ARABAYLA VAZİFEYE ÇIKACAK? Belediye Başkanı Yıldırım ise, 'Biliyorsunuz engelli kardeşlerimizin sayısı Ümraniye'de küçümsenmeyecek derecede fazla. Down sendromlu kardeşlerimiz de var. Geçen hafta 21 Mart'ta Down Sendromlular Günü'ydü. Biz hem Hayriye'ye hem de başka iki kardeşimize daha evlerinde ziyaret ettik. Hayriye'yi de çok sevdik. Onunla oturduk evinde sohbet ettik. Hayriye meğer polis olmak istiyormuş. Bu arada Hayriye meslek okulunda okuyor. Biz de dedik ki Emniyet Müdürlüğümüze gidelim. Sayın Müdürümüzle bir tane de polis elbisesi alalım ve bu arzusunu yerine getirelim. Hayriye hem polis hem de müdürümüzün yardımcısı oldu. Şimdi arabayla da vazifeye çıkacak' dedi.

'ÜMRANİYE'DEKİ KADINLARA DOWN SENDROMLU KAFE AÇAÇAĞIZ? Hayriye'nin çok başarılı olduğunu vurgulayan Yıldırım, 'Onun bundan sonraki hayatında başka şeyler de yapacağız. Mesela hanımlara bir kafe açacağız ve Hayriye gibi kardeşlerimizi o kafede çalıştıracağız. Sosyalliğini artıracağız. Tabii down sendromlu kardeşlerimizin zeka seviyesi çok yüksek. Biliyorsunuz 1 kromozomları fazla olduğu için engelli olarak adlandırıyorlar ama onların hiçbir zararı yok, onları topluma kazandırmak, hayata kazandırmak, hayatın içerisinde olmalarını temin etmek hepimizin görevi. Hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. Biz Ümraniye'de Hayriye gibi kardeşlerimizin yanındayız. Ben Hayriye'ye hayatta başarılar diliyorum. Emniyetimize de Hayriye'yi kırmadıkları için teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

DOWN SENDROMLU HAYRİYE'NİN POLİS OLMA HAYALİ GERÇEK OLDU
DOWN SENDROMLU HAYRİYE'NİN POLİS OLMA HAYALİ GERÇEK OLDU
DOWN SENDROMLU HAYRİYE'NİN POLİS OLMA HAYALİ GERÇEK OLDU
DOWN SENDROMLU HAYRİYE'NİN POLİS OLMA HAYALİ GERÇEK OLDU
DOWN SENDROMLU HAYRİYE'NİN POLİS OLMA HAYALİ GERÇEK OLDU

Emniyet Müdürlüğü, Ümraniye, İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DOWN SENDROMLU HAYRİYE'NİN POLİS OLMA HAYALİ GERÇEK OLDU - Son Dakika


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