Down sendromlu İmge, üniversite hayaline kavuşmak istiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Down sendromlu İmge, üniversite hayaline kavuşmak istiyor - Son Dakika

Down sendromlu İmge, üniversite hayaline kavuşmak istiyor

6 saat önce

MERSİN'de down sendromlu öğrenci İmge Gülsün (20), Özel Eğitim Meslek Okulu'ndan mezun olduktan sonra, üniversite okumak için özel yetenek sınavına girdi ancak lise diplomasındaki şerh nedeniyle hayalleri yıkıldı.

Down sendromlu İmge, üniversite hayaline kavuşmak istiyor, System.String[]

MERSİN'de down sendromlu öğrenci İmge Gülsün (20), Özel Eğitim Meslek Okulu'ndan mezun olduktan sonra, üniversite okumak için özel yetenek sınavına girdi ancak lise diplomasındaki şerh nedeniyle hayalleri yıkıldı. 1 yıldır mücadele veren aile, çözüm bekliyor.

Mersin'de down sendromlu İmge, mesleki ve teknik lisede bilişim bölümünde lise eğitimini bitirdi. Resim ve müziğe yeteneği olan İmge, Yüksek Öğretim Kurumu'nun (YÖK) 2017 yılında engelli öğrenciler için yaptığı düzenleme ile umutlandı. Düzenleme ile engelli öğrencilerin üniversitelerin özel yetenekle kabul ettiği güzel sanatlar fakültelerine girebilmelerinin yolu açılmıştı. Bir yıl süresince özel eğitmenler eşliğinde ders alan İmge, gözetmen eşliğinde YKS'ye girdi. Ancak İmge'nin Özel Eğitim Meslek Okulu'ndan aldığı diplomadaki 'şerh' umutlarını kırdı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği gereğince bu öğrencilere lise diploması veriliyordu ancak bu diploma yükseköğretime girme hakkı sağlamıyordu. Şerhli diploma olarak bilinen ve yönetmelikte EK-8 olarak tanımlanan Özel Eğitim Meslek Okulu Diploması, YÖK'ün düzenlemelerine rağmen öğrencilerin üniversiteye girmesine engel teşkil ediyor. Gülsün ailesi yönetmelik değişir umudu ile İmge'yi üniversite sınavına soksa da önlerine engeller çıktı. Çünkü down sendromlu öğrenciler, diğer öğrenciler gibi tamamen zihinsel performans odaklı sınava tabi tutuluyor. Sınavda  100 puanlık barajı geçemeyen öğrenciler, yetenek sınavına girmeye hak kazanamıyor. Kızlarının üniversite hayalinin suya düşmesi ile yıkılan Gülsün ailesi yetkililerden çözüm bekliyor.

'YÖNETMELİK DEĞİŞİR' UMUDU İLE SINAVA GİRDİLER

Gülsün ailesi, yönetmeliğin değişebileceği umudu ile İmge'yi üniversite sınavına soktu ancak burada da önlerine engeller çıktı. Çünkü down sendromlu öğrenciler, diğer öğrenciler gibi tamamen zihinsel performans odaklı sınava tabi tutuluyor. Sınavda 100 puanlık barajı geçemeyen öğrenciler, yetenek sınavına girmeye hak kazanamıyor.

BABA GÜLSÜN: ÇOK ÇABALADIK

Engelli öğrencilerin üniversiteye girmelerinin önündeki engellerin kaldırılmasını isteyen Baba Remzi Gülsün, "İmge'nin üniversite hayalinin gerçekleşmesi için çok çabaladık. Liseye gitti, başarılı bir şekilde mezun oldu. Üniversite okuma hayali vardı ama hem diplomadaki şerh hem de sınav sistemi nedeniyle hayalleri suya düştü. Böyle bir şeyden haberimiz yoktu. Engelli çocukların eğitim hakkı anayasada ve Birleşmiş  Milletlerin engelliler için hazırladığı bildirgede yer alıyor. Bu düzenleme anayasaya aykırı. Yetkililerden sorunun çözümü için yeni bir düzenleme bekliyoruz. Bu süreçte bize destek olan Engelli Hakları Konfederasyonuna ve Üniversiteye teşekkür ediyoruz" dedi.

ANNE GÜLSÜN: 1 YILIMIZI KAYBETTİK

Anne Ayşe Gülsün ise hem kendilerinin hem de İmge'nin çok üzüldüğünü söyledi. Özel üniversitenin bir tanesine İmge'nin resimlerini gönderdiklerini ve çok beğendiklerini dile getiren Anne Ayşe Gülsün şunları söyledi:

"Resimleri çok beğendiler 'Bu yeteneği ile üniversiteye girebilir' dediler, biz de çok ümitlendik. Hep yazışmaların sonucunu bekledik. Bu yazışmalar 2 ayı buldu. O arada bizim hiçbir yerde yetenek sınavına girme hakkımız kalmadı. Çok üzüldük, İmge de çok üzüldü. Yeteneği ile üniversiteye çok emindik ama düzenleme nedeni ile bu hayalleri suya düştü. 1 yılımızı kaybettik. 1 yıl daha kaybetmek istemiyoruz."


Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kapkaçcı, arkasından yaklaştığı liseli kıza dehşeti yaşattı! Olay anı kamerada
Kayıp Gülistan'ın annesinden yürek yakan sözler: Artık ölüsünü de kabul ediyorum Üniversiteli kız hastane tuvaletinde doğurup kaçtı Emniyet, bekçilerin eğitim durumlarıyla ilgili tartışmalara noktayı koydu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 14:56:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Down sendromlu İmge, üniversite hayaline kavuşmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]