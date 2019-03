Down Sendromlu İrfan'ın Askerlik Hayali Gerçek Oldu

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yaşayan down sendromlu 20 yaşındaki İrfan Koç'un askerlik hayali gerçekleştirildi.

Pamukova ilçesi Elperek mahallesinde yaşayan ve Down Sendromlu olan 20 yaşındaki İrfan Koç'un büyük hayallerinden biri olan askerlik bir gün dahi olsa gerçekleştirildi. Pamukova'nın tanınmış ailelerinden Vedat Koç'un oğlu down sendromlu olan 20 yaşındaki İrfan Koç uzun süredir askere gitmek istediğini dile getiriyor ve bunun için hazırlık yapıyordu. Ailesi İrfan'ın bu isteğini daha fazla kırmayarak kendisine askerlik eğlencesi düzenledi. Koç için Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığında bir yemin töreni düzenlenerek askerlik hayali gerçekleştirildi.



Pamukova Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen asker eğlencesine ailesinin yanı sıra komşuları, akrabaları ve Pamukova Belediye Başkanı Cevat Keser'de katıldı. Down Sendromlu İrfan, Kültür merkezinde gerçekleştirilen eğlencede asker kıyafeti giyip Belediye Başkanı Cevat Keser ile birlikte oyun havası eşliğinde eğlendi. Asker konvoyu oluşturularak Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığına giden İrfan ve ailesi burada düzenlenen yemin töreni ile çok istediği askerlik hayalini gerçekleştirmiş oldu. - SAKARYA

