Down sendromlu İstemihan'dan futbolculara hakem konuşması - Son Dakika
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Down sendromlu İstemihan'dan futbolculara hakem konuşması

14.03.2022 15:55
Down sendromlu İstemihan'dan futbolculara hakem konuşması

Bayburt'ta yaşayan down sendromlu İstemihan Kaya, amatör maçta sahaya çıkan futbolculara hakem konuşmasını yaptı.

Bayburt'ta yaşayan down sendromlu İstemihan Kaya, amatör maçta sahaya çıkan futbolculara hakem konuşmasını yaptı.

22 yaşındaki Kaya, Bayburt 1'inci Amatör Lig'de dün oynanan Gürbüzspor- Bayburt Üniversitesi müsabakasını izlemek üzere Bayburt sentetik çim sahasına geldi.

Karşılaşma öncesi maçın hakemi Murat Türkoğlu ile görüşen Kaya, hakem olmak istediğini söyledi.

Bunun üzerine Türkoğlu, sahaya davet ettiği İstemihan Kaya'dan hakem konuşmasını yapmasını istedi.

Futbolcuların karşısına geçerek konuşmasını yapan Kaya, taraftar ve oyunculardan alkış aldı.

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Bayburt Üniversitesi, Amatör Lig, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Down sendromlu İstemihan'dan futbolculara hakem konuşması - Son Dakika


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