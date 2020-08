Down sendromlu kişiler farkındalık yaratmak için akaryakıt istasyonunda çalıştı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde down sendromlu kişiler, farkındalık yaratmak amacıyla bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalıştı.

Başiskele ilçesinde down sendromlu 18-25 yaş aralığındaki 10 kişi, farkındalık yaratmak amacıyla bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalıştı. Gün boyunca gelen müşterilerle ilgilenen down sendromlu kişiler, istasyon çalışanlarının yardımıyla gelen araçlara yakıt verdi. Amaçlarının down sendromlu kişilerin toplum içinde var olduğunu hissettirmek olduğunu belirten Gölcük Down Sendromlular Derneği Başkanı Belgin Abanoz, çocukların yüzünde oluşan mutluluğun dünyalara bedel olduğunu söyledi.

