Down sendromlu kişiye esnaflardan doğum günü kutlaması - Son Dakika

Karapınar'da bir grup esnaf bir Down sendromlu arkadaşları Tahir Yurt için doğum günü kutlaması düzenledi.

40 yaşına giren Tahir yurt için bir araya gelen esnaflar, kendisine doğum günü süprizi yaptı.

Hayatında ilk defa doğum günü kutlacak olan Tahir Yurt için önce hazırlıklar yapıldı. Osman Tuna adlı esnafın kuaför dükkanı süslendi.

Tahir'in dükkan gelmesi ile hep birlikte "iyi ki doğdun" diye tempo tutan arkadaşları kendisine pastanın mumunu üfletip, pastayı kestirdi.

Yapılan jest karşısında duygulanan Tahir Yurt arkadaşlarına "Çok mutlu oldum. Hepinizi seviyorum." dedi.

Esnaflarda Halil Uzan ise, "Tahir, Karapınar'da herkesi tanıdığı ve sevdiği birisi. Herkes ile muhabbeti var. Kendisi Karapınar için bir değer. Kendisine uzun ve hayırlı ömürler diyorum." diye konuştu.