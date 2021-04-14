TEKİRDAĞ DOWN SENDROMLU KIZI İÇİN 'DOWNSENDRELLA' ADLI KİTAP YAZDI - Son Dakika

TEKİRDAĞ DOWN SENDROMLU KIZI İÇİN 'DOWNSENDRELLA' ADLI KİTAP YAZDI

14.04.2021 12:54

TEKİRDAĞ'da yaşayan öğretmen Süreyya Ülkü Güler (34), down sendromlu kızı İnci Su'nun (5) gülüşünü, tasarladığı bebeklere taşımasının ardından onu anlatan 2'nci kitabı 'Downsendrella' adlı kitabı yayımladı.

TEKİRDAĞ'da yaşayan öğretmen Süreyya Ülkü Güler (34), down sendromlu kızı İnci Su'nun (5) gülüşünü, tasarladığı bebeklere taşımasının ardından onu anlatan 2'nci kitabı 'Downsendrella' adlı kitabı yayımladı.

Matematik öğretmeni Süreyya Ülkü Güler, down sendromlu kızı İnci Su'nun gülüşünü tasarladığı bebeklere taşıyarak, oyuncak bebekler yaptı. Bebekleri büyük ilgi gören Güler, daha sonra Cennetin Bir'inci Günü adlı kitabı ardından da kızı için 'Downsendrella' adlı kitabı çıkardı.

Süreyya Ülkü Güler, kitabın başlangıç noktasının kızı için tasarladığı bebekler olduğunu belirterek, "O down sendromlu bebeklerden sonra çocukların kalbine giden yolun bir oyuncaklardan, iki kitaplardan geçtiğine inandığım için bir öğretmen olarak daha sonra kitap fikri uyandı aklımda. İnci'nin arkadaşı var İlsu. İlsu'ya o yaptığım oyuncak bebekleri oynayarak denemesi için veriyordum. Daha sonra o bir gün okula arkadaşlarına göstermek istediği için okula götürüyor. Öğretmeninden de şöyle bir izin istiyor, 'Ben arkadaşımın bebeğini sınıflarda tanıtabilir miyim?' diyor. Öğretmeni de izin veriyor. Yalnız tanıtımı yaparken down sendromlu demeyi unutup 'Benim arkadaşımın bebeği down sendrella' diyor. Kitap fikri aslında aklımızda varken ismini de İlsu koymuş oldu. Daha sonra ismiyle beraber artık tamam, dedik. Kitap hazır hale gelmiş oldu. Yayınevim zaten beni bu konularda her zaman destekliyordu. Bir kitap fikrim olduğunu söyleyince onlar da beğendiler. Çünkü ne yazık ki hala toplumun farklılıkları kabullenme konusunda sıkıntıları var" dedi.

'ÖNCE ÇOCUKLARDAN BAŞLAMAK GEREKİYORDU'

Toplumda kabullenme konusuna önce çocuklardan başlamak gerektiğini ifade eden Güler, şöyle devam etti:

"Çocuk kitabı yazma fikri de böyle doğmuş oldu. 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nde aslında çıkartmak istedik. Biraz gecikmeli olsa da nisan ayına yetişmiş oldu. Şu an aldığımız ilk tepkiler çok güzel. İnci'yi zaten sosyal medyadan biraz da olsa tanıyanlar bu kitapla beraber çocuklarına nasıl anlatacaklarını öğrenmiş oldular. Çünkü kromozom çok soyut bir kavram. Çocukların dışarıdan göremediği ve bizim gerçekten biyolojik ve tıbbi olarak anlatmakta zorlandığımız bir kavram. 'İnci neden böyle' ya da 'İnci neden konuşmuyor' dediklerinde açıkçası ben bile annesi olarak bunu açıklamakta zorlanıyordum. Uzun bir süre 'O daha küçük' diyebiliyorsunuz. Ama artık büyüyor ve büyüyen bir çocuk için neden konuşmadığını açıklamak zorlaşmaya başlıyordu. Biz de onu biraz daha hikayeleştirdik. Masal tadında bir kitap oldu. Kromozomun kafasının üzerinde yer alan bir ağırlıktan oluştuğunu ve bunun bir taca benzediği için de ona bazı zorluklar çıkarttığını anlatmaya çalıştık kitapta da. Kitabın sonu tabii her çocuk kitabı gibi mutlu bitiyor. İnci'nin yapamadığı, arkadaşlarından bir tık da olsa geri kaldığı becerileri yapabildiği hale geliyor. Bunda da arkadaşlarının desteğini gördüğünü aslında anlattık. Çünkü biliyorsunuz kaynaştırma öğrencileri konusunda da bazı velilerin bazı öğrencilere, bazı okul idarelerine tepkisiyle karşılaşabiliyoruz biz. Umarım onlara faydası olur öncelikli olarak. Aileler çocuklarına okuduklarında çocuklar zaten bunu hikayeyi bilinçaltlarına yerleştirmiş olacaklar. Ama o zorlukları biraz da ailelerle beraber aşabileceğimizi anlatmak istedik. Çünkü onlar çocuklarına nasıl öğretirlerse, çocuklar da benim çocuklarıma öyle davranıyorlar."

İNCİ KİTABINI GÖRÜNCE 'BU BEN' DEDİ

Kızı İnci'nin kitabı görünce kapak resmine bakarak 'bu benim' dediğini dile getiren Güler, "Çizim aşamasında da hiç göstermemiştik biz. Hatta bir video çektim ilk eline aldığında ne yapacağını merak ettiğim için. İlk eline alıp da kapağını gördüğünde 'Ben' dedi. Direkt kendinin olduğunu fark etti. Aynı şekilde arkadaşları da şu anda İnci'nin fotoğrafına baktıklarında İnci olduğunu anlıyorlar ama en güzeli şu oldu; İnci gibi down sendromlu, bir arkadaşımın normal gelişim gösteren bir oğlu daha var. Annesi ona gösterdiğinde o da ablasına benzediğini iddia etmiş. Benim için aslında buydu, genele ulaşmak. Kitap İnci'yle başlıyor ama down sendromlu bütün çocukları temsil etmesini istediğimi, o çocuk ablasına benzettiğinde anladım" dedi.

KİTABA İLGİ BÜYÜK

Güler, "Kitaba olan ilgi müthiş. Daha bir haftası dolmadan yüzlerce satmaya başladı. Siparişlerin hepsinde de imzalı istekleri geliyor. Özellikle İnci'nin el izini isteyenler, bizden imzalı olup tarih atmamız isteyenler, bu da beni mutlu ediyor açıkçası. Çünkü bu bir farkındalık kitabı. Umarım aileler de bu ilgiyi sürdürerek çocuklarına okutmaya devam edecekler. Ama en güzel ilgiyi sınıf öğretmenleri ve okul öncesi öğretmenlerinden aldım. Sınıfına topluca almak isteyenler, sınıfının kitaplığına mutlaka bir tane de olsa koymak isteyenler hatta okul olarak, 23 Nisan da yaklaşıyor, okuluna hediye almak isteyenlerle şu anda ilgileniyoruz. Şu anda ilk baskısı yanlış bilmiyorsam 1500 adet basıldı. Ama devamı gelecek gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

'ONUN GARANTİ KAYNAĞI OLACAK'

Süreyya Ülkü Güler, kitap satışından elde edilecek gelirin İnci Su'nun eğitim masrafları için harcanacağını belirterek, "Diğer kitap gibi İnci'ye yatırmaya devam edeceğiz. Cennetin Bir'inci Günü'nün de tüm geliri İnci'nin hesabına yatıyordu. Çünkü İnci hala özel eğitim alan ve özel gereksinimleri olmaya devam edecek bir çocuk. Ömrünün sonuna kadar onun bir garanti kaynağı gibi düşünebilirim. Şu anda Azerbaycan'dan ve Almanya'dan satışının, hatta imzalı satışının yapılmasını isteyenler var. Onlarla da yayınevi ilgileniyor. Oralarda büyük kitapçılarla anlaşıp oraya da imzalı göndermeye çalışacağız yakın zamanda" diye konuştu.

TEKİRDAĞ DOWN SENDROMLU KIZI İÇİN 'DOWNSENDRELLA' ADLI KİTAP YAZDI
TEKİRDAĞ DOWN SENDROMLU KIZI İÇİN 'DOWNSENDRELLA' ADLI KİTAP YAZDI
TEKİRDAĞ DOWN SENDROMLU KIZI İÇİN 'DOWNSENDRELLA' ADLI KİTAP YAZDI
TEKİRDAĞ DOWN SENDROMLU KIZI İÇİN 'DOWNSENDRELLA' ADLI KİTAP YAZDI
TEKİRDAĞ DOWN SENDROMLU KIZI İÇİN 'DOWNSENDRELLA' ADLI KİTAP YAZDI
TEKİRDAĞ DOWN SENDROMLU KIZI İÇİN 'DOWNSENDRELLA' ADLI KİTAP YAZDI
TEKİRDAĞ DOWN SENDROMLU KIZI İÇİN 'DOWNSENDRELLA' ADLI KİTAP YAZDI
TEKİRDAĞ DOWN SENDROMLU KIZI İÇİN 'DOWNSENDRELLA' ADLI KİTAP YAZDI
TEKİRDAĞ DOWN SENDROMLU KIZI İÇİN 'DOWNSENDRELLA' ADLI KİTAP YAZDI
TEKİRDAĞ DOWN SENDROMLU KIZI İÇİN 'DOWNSENDRELLA' ADLI KİTAP YAZDI
TEKİRDAĞ DOWN SENDROMLU KIZI İÇİN 'DOWNSENDRELLA' ADLI KİTAP YAZDI
TEKİRDAĞ DOWN SENDROMLU KIZI İÇİN 'DOWNSENDRELLA' ADLI KİTAP YAZDI
TEKİRDAĞ DOWN SENDROMLU KIZI İÇİN 'DOWNSENDRELLA' ADLI KİTAP YAZDI
TEKİRDAĞ DOWN SENDROMLU KIZI İÇİN 'DOWNSENDRELLA' ADLI KİTAP YAZDI

Tekirdağ, Öğretmen, Kitap, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ DOWN SENDROMLU KIZI İÇİN 'DOWNSENDRELLA' ADLI KİTAP YAZDI - Son Dakika


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