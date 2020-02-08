Down sendromlu kızı için resim çizmeyi ve ebru yapmayı öğrendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Down sendromlu kızı için resim çizmeyi ve ebru yapmayı öğrendi - Son Dakika

Down sendromlu kızı için resim çizmeyi ve ebru yapmayı öğrendi

6 saat önce

MERSİN'de, Ayşe Gülsün (50) down sendromlu kızı İmge Gülsün (20) için resim ve ebru sanatını öğrendi.

Down sendromlu kızı için resim çizmeyi ve ebru yapmayı öğrendi, System.String[]

MERSİN'de, Ayşe Gülsün (50) down sendromlu kızı İmge Gülsün (20) için resim ve ebru sanatını öğrendi. Anne- kız, her gün atölyeye gidip, birlikte çalışıyor.

Down sendromlu kızı İmge Gülsün'e ebru sanatını öğretmek isteyen Ayşe Gülsün, 1 yıl önce halk eğitim merkezinin başlattığı kursa gitti. 6 aylık eğitimi tamamlayan anne Gülsün, kursu yetersiz bulunca bir atölyede eğitim almaya devam etti. Atölyede aldığı eğitimle ebru sanatını öğrenen anne Gülsün, bu süreçte resim çizme becerisini de geliştirdi. Anne Gülsün, öğrendiklerini kızı İmge'ye öğretmeye başladı. Kızını alıp her gün atölyeye giden Gülsün, hem sanat öğreniyor, hem de kızına öğretiyor.

Fedakarlığı ile çevresindekilerinin takdirini kazanan Ayşe Gülsün, daha önce karakalem çalışması dahi yapamadığını belirtip, Ebru yapmaktan, resim çizmeyi öğrenmekten dolayı çok mutluyum. Bu yola İmge için çıktım. Sırf ona bir şeyler  öğretebilmek adına kurslara gittim. Her gün İmge ile atölyeye gelip resim çiziyoruz, ebru yapıyoruz. Hem öğreniyorum, hem de İmge'ye öğretiyorum. Bir tane resimle başladım, şimdi onlarca resim yapıyorum. Atölyedeki hocamızın da katkısı çok fazla. İyi ki başlamışım dedi.

'İMGE ARTIK ÇOK MUTLU'

Down sendromlu çocuğu olan ailelere de seslenen Ayşe Gülsün, şunları söyledi

İmge ile beraber bir şeyler yapmak çok zevkli. Çünkü herkes bu özel çocukların bir şey yapamayacağına inanıyor. Aslında öyle değil. İyi bir eğitmen bulduğunuzda çocuk öğreniyor. İmge burada olmaktan dolayı çok mutlu. Çocuklarınızı eve kapatmayın, dışarı çıkartın. Birlikte kurslara katılını, atölyelere gidin. Çünkü çocuklar oralarda çok mutlu oluyor. Önemli olan mutlu olmaları.


Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:44 Kaynak: DHA
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