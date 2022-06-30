Down sendromlu kızın, bir gencin saçına dokunması üzerine ortalık karıştı! Engelli kızının darp edildiğini gören baba silahını ateşledi - Son Dakika
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Down sendromlu kızın, bir gencin saçına dokunması üzerine ortalık karıştı! Engelli kızının darp edildiğini gören baba silahını ateşledi

30.06.2022 11:48

Adana'da ailesiyle düğüne giden down sendromlu bir kız, düğündeki bir genç kızın saçına dokunması üzerine ortalık karıştı. Saçına dokunulmasına down sendromlu kıza şiddet uygulayarak karşılık veren genç kızın bu hareketi tansiyonu yükseltti. Çıkan olayda engelli kızının darp edildiğini gören baba, silahını ateşleyerek olaya karışan bir kişiyi ayağından vurdu.

Adana'da akrabasının düğününe giden bir ailenin down sendromlu kızının bir genç kızın saçına dokunması sonucu çıkan kavgada engelli kız darp edildi. Down sendromlu kızın babası da olaya karışan bir kişiyi ayağından tabancayla yaraladı.

SAÇINA DOKUNAN ENGELLİ KIZA VURDU

İddiaya göre, Aysel T. (33), 25 Haziran günü down sendromlu kızı Seher T. (15) ve diğer iki kızıyla dayısının oğlunun düğününe gitti. Burada Seher T., yanında oturan İlsu Mehtap Y. isimli genç kızın saçına dokundu. Bu duruma sinirlenen genç kız, tartışma çıkararak, engelli kıza vurdu. Anne ve kızın kardeşleri tepki gösterince kavgaya İlsu Mehtap Y.'nin erkek akrabaları Eyüp, Ahmet ve İbrahim Y. de katıldı. Kavga çıkınca anne ve diğer kız kardeşler de darp edildi. Aysel T.'nin büyük kızı S.T., babası Tunahan T.'yi aradı. Olay yerine gelen baba ile 3 erkek arasında tartışma çıkınca baba tabancasıyla yere doğru ateş etti. Seken kurşunun isabet ettiği Ahmet Y. ayağından yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralı hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan baba tutuklandı. Kavgaya karışan diğer 4 kişi ise serbest bırakıldı. Darp edilen engelli kız ve diğer aile fertleri rapor aldı.

Düğünde 'saça dokunma' kavgası kötü bitti! Down sendromlu kız darp edildi, 1 kişi vuruldu

"BİZİM HİÇBİR SUÇUMUZ YOK"

Anne Aysel T., "Olayda bizim hiçbir suçumuz yoktu. Engelli kızımı ve bizi darp ettiler. Engelli kızım sadece kızın saçına dokundu diye kavga çıkardılar. Bizi darp edince kocam da düğüne gelip bir kişiyi ayağından vurmak istedi. Aslında onlar saldırınca kocam yere sıktı ama sekip ayağına geldi. Onlara bir şey olmadı, kocam hapse girdi" diye konuştu.

Düğünde 'saça dokunma' kavgası kötü bitti! Down sendromlu kız darp edildi, 1 kişi vuruldu
YORUMLAR (1)
  • Murad Mert: bu çocuğa vuran darp eden insan olamaz. bu çocuk engelli sonucunda baş tacı. Allah size öyle bir vurur ki görürsünüz deliyi engelliyi... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Kaynak: İHA

kavga, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Down sendromlu kızın, bir gencin saçına dokunması üzerine ortalık karıştı! Engelli kızının darp edildiğini gören baba silahını ateşledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Down sendromlu kızın, bir gencin saçına dokunması üzerine ortalık karıştı! Engelli kızının darp edildiğini gören baba silahını ateşledi - Son Dakika
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