Down sendromlu kızını anlattığı "Downsendrella" kitabıyla farkındalık oluşturuyor - Son Dakika

Tekirdağ'da yaşayan yazar Süreyya Ülkü Güler, down sendromlu kızı için yaptığı oyuncak bebeklerin ardından yazdığı ikinci kitabı "Downsendrella" ile farkındalık oluşturuyor.

Down sendromlu 3 yaşındaki kızı İnci'yi büyütürken yaşadıklarını anlattığı "Cennetin Bir'İnci Günü" kitabını yazan Güler, daha sonra kızına benzeyen oyuncak bebekler yaptı.

Güler, çocukların kalbine giden yolun oyuncaklardan ve kitaplardan geçtiğine inandığı için ikinci kitabı Downsendrella'yı da yazmaya karar verdi.

Down sendromunu ve down sendromlu çocukların arkadaşlarının desteğiyle her şeyi yapabileceğini kitapta anlatan Güler, çocuklarda ve ailelerde farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Matematik öğretmeni ve yazar Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının bir fotoğrafından esinlenerek yapmaya başladığı İnci bebek ile down sendromlu çocukların da mutlu olabileceğini gösterdiğini söyledi.

Güler, "İnci'nin arkadaşı İlsu'ya yaptığım oyuncak bebeklerden vermiştik. Arkadaşı da o bebekleri okula götürdü. Öğretmeninden down sendromlu bebeği sınıflarda tanıtmak için izin istiyor. Daha sonra down sendromlu bebek demeyi unutup 'benim arkadaşımın bebeği downsendrella' diyor. Kitap fikri aklımda vardı ama ismini İlsu koymuş oldu. İsmi de belli olunca kitabı çıkarmaya karar verdim." dedi.

Güler, toplumun farklılıkları kabullenme konusunda hala sıkıntılar yaşadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Önce çocuklardan başlamam gerektiğini düşündüm ve bu çocuk kitabını yazdım. Nisan ayının başında kitabımız çıktı. Şu an kitabı okuyanlardan aldığımız tepkiler çok güzel. İnci'yi sosyal medyadan biraz da olsa tanıyanlar çocuklarına farklılıkları nasıl anlatacaklarını öğrenmiş oldular. Çünkü kromozom çok soyut, çocukların dışarıdan göremediği ailelerin de anlatmakta zorlandığı bir kavram. İnci neden böyle? İnci neden konuşmuyor? dediklerinde annesi olarak ben bile bunu açıklamakta zorlanıyorum."

Kitapta down sendromunu hikayeleştirerek masal tadında anlattığını aktaran Güler, "Kızım İnci yapamadığı becerileri, yapabilir hale geliyor kitabın sonunda. Çocuklar kitabı okuyunca bu durumu bilinç altlarına yerleştirmiş olacak." diye konuştu.

Güler kitaba ilginin çok fazla olduğunu anlatarak "Özellikle İnci'nin el izini isteyenler de oluyor. Bu da beni mutlu ediyor. Çünkü bu bir farkındalık kitabı. Umarım aileler de bu ilgiyi sürdürerek çocuklarına okutmaya devam edecekler. Azerbaycan ve Almanyan'dan da kitabın imzalı satışının yapılmasını isteyenler var. Onlarla da yayın evi ilgileniyor." ifadelerini kullandı.