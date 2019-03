Down Sendromlu Melek Başarısıyla Takdir Topluyor

Artvin'de yaşayan 8 yaşındaki down sendromlu Melek Keskin, okuldaki başarısıyla öğretmenlerinin takdirini topluyor.

Eğitim hayatına geçen yıl Karadeniz Vakıf İlkokulu özel sınıfında başlayan Melek, Artvin Vakıfbank İlkokuluna kayıt yaptırdı. 14 mevcutlu sınıfındaki tek down sendromlu öğrenci olan Melek Keskin, okuma yazma, toplam, çarpma, çıkarma, bölme gibi işlemlerin yanı sıra öğrendiği İngilizce'de de 100'e yakın kelime öğrendi.



Anne Ayşe Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızıyla 8 yıldır zor bir süreçten geçtiklerini, her şeye rağmen gelinen noktadan mutlu olduklarını söyledi.



Melek'in 8 aylıkken rehabilitasyona başladığını anlatan Keskin, şöyle devam etti:



"O vakitten beri erken dönem eğitimine başladık ve bunun ne kadar önemli olduğunu şimdi anlıyoruz. Biz 6 yaşından sonra gelişiminin, algılarının duracağını zannediyorduk ama aksine ivme kazandı. Daha küçük yaşlardayken defalarca anlatıp öğretebildiğimiz şeyleri şimdi iki üç kerede, hatta bazen buna bile ihtiyaç duymadan çok çabuk kavrayabiliyor."



Keskin, özel bir çocuğun annesi olarak kızının başarısı karşısında çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Akranlarıyla aynı oyunları oynayabilmek, aynı dersi işleyebilmek, aynı müfredatın içinde olmak kızımı da son derece mutlu ediyor, bana gurur veriyor. Emeklerimizin, çabalarımızın meyvesini topladığımızı görüyoruz." dedi.



"100 kelimeye yakın İngilizce telaffuzu var"



Melek'in sadece sosyal iletişim anlamında değil eğitim alanında da kendini geliştirdiğini kaydeden Keskin, "100 kelimeye yakın İngilizce telaffuzu var. İngilizce kelimeleri konuşabiliyor ve anlayabiliyor. Hayal kurabiliyor, benim için bu çok değerli. Bakkala, markete alışverişe kendisi gidebiliyor. Alternatif fikir yürütebilme becerisini görebilmek beni son derece mutlu ediyor." diye konuştu.



Keskin, en zorlandıkları durumun Melek'in farklılığının toplum tarafından garipsenmesi olduğunu ifade ederek, ailelerden çocuklarına, farklılıkların da normal ve toplumun gerçeği olduğunu öğretmelerini istedi.



Melek Keskin ise annesi ve arkadaşlarıyla oyun oynayıp kitap okumayı çok sevdiğini dile getirdi.



Melek'in sınıf öğretmeni Selma Erdoğan da Melek'in bu aşamaya gelmesinde okuldaki eğitiminin yanı sıra evde annesinden aldığı eğitimin de büyük katkısı olduğuna işaret ederek, "Şu an teneffüslerde arkadaşlarıyla beraber oynayabilen bir Melek var. Arkadaşları tarafından sevilen bir Melek var." dedi.



Melek'in sınıf arkadaşlarından İrem Yılmaz, Melek'i çok sevdiklerini ifade ederek, onu kendilerinden farklı görmediklerini söyledi.

