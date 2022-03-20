Down sendromlu Melisa judoyla sosyalleşiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Down sendromlu Melisa judoyla sosyalleşiyor

20.03.2022 10:34
Down sendromlu Melisa judoyla sosyalleşiyor

Düzce'de annesi sayesinde judoyla tanışan 9 yaşındaki down sendromlu Melisa Özcan, hem spor yapma hem de sosyalleşme imkanı buluyor.

Düzce'de annesi sayesinde judoyla tanışan 9 yaşındaki down sendromlu Melisa Özcan, hem spor yapma hem de sosyalleşme imkanı buluyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi'nde kadınlara yönelik etkinlik sonrası judo antrenmanını izleyen anne Nevin Özcan, kızını bu spora yönlendirebileceği düşüncesiyle antrenör Ayhan Alayıldız ile görüştü.

Alayıldız'ın olumlu cevap vermesi üzerine judoya başlayan Melisa Özcan, yaklaşık 1,5 aydır katıldığı antrenmanların neşe kaynağı haline geldi.

Judo sayesinde hareket kazanan, arkadaş çevresi genişleyen Özcan, yaşıtlarıyla kaynaşarak daha da sosyalleşti.

Diğer sporcu arkadaşları ve antrenörleri tarafından "melek yüzlü" olarak adlandırılan Özcan, minderdeki gayretiyle gelecekte katılacağı müsabakalarda dereceler elde edebileceğinin sinyalini veriyor.

"Bu çocukların spora yönlendirilmesi kişisel gelişimlerine katkı sağlayacaktır"

Judo antrenörü Ayhan Alayıldız, AA muhabirine, Melisa Özcan'ın ailesi sayesinde başladığı sporda kendisini geliştirmeye başladığını ve diğer çocuklarla kaynaştığını söyledi.

Özcan ile yaklaşık 1,5 aydır çalıştıklarını ve önemli mesafe aldıklarını anlatan Alayıldız, "Melisa'nın algısı çok yüksek, onunla çalışmak keyif verici. Antrenmanlarımız çok eğlenceli geçiyor. Biz onu, o da bizi çok seviyor." dedi.

Alayıldız, Özcan'ın umut vadeden bir sporcu olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Melisa ile ileride kendi kategori ve standartlarında yapılan müsabakalarda dereceler alacağız. Bu alanda ülkemizde bu standartlarda yapılan müsabakalar var. Biz de yaşı geldiğinde onu bu müsabakalara hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Sadece rehabilitasyon amaçlı bu işi yapmıyoruz. Kendisi de çok istekli. Bu şekilde devam ederse başarılı da olacak. Bu tür sporcularımızı kazanmayı ve onlara yardımcı olmayı çok istiyoruz. Bu tür sporcularımıza Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bütün kapıları sonuna kadar açık. Burada ailelerin desteği çok önemli, sporcunun sıkılmasına izin vermemesi lazım. Bakanlığımızın çok büyük teşvikleri var bu konuda. Ailelerin bu tür rahatsızlığı bulunan çocuklarını spora yönlendirmesinin onların kişisel gelişimine katkıda bulunacağını düşünüyorum."

"Sporla kızımın sosyal hayatı değişti"

Anne Nevin Özcan ise sporla kızının sosyal hayatının değiştiğini dile getirerek, "Melisa zaten insanlara karşı sevecen, duygusal bir yapıya sahip. Kendisine ilgi gösterene sevecen bir şekilde yaklaşıyor. Çocuğumun sporla uğraşmasından memnunum. Diğer ailelerin de çocuklarını spora getirmelerini tavsiye ederim. Burada hocalarımız ilgili. Çocuklarımız daha iyi eğitim alsın, spor yapsın, zaman geçirsin. Biz de onlarla birlikte eğleniyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Yurtta kalan öğrencilerin talepleri dinlendi Yurtta kalan öğrencilerin talepleri dinlendi Öğrenciler yurt işleyişini öğreniyor Öğrenciler yurt işleyişini öğreniyor

gençlik, Düzce, Judo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Down sendromlu Melisa judoyla sosyalleşiyor - Son Dakika


Son Dakika
10:14 Ukraynalı balet Artem Datsishin, Rus ordusu tarafından düzenlenen saldırı sonrası yaşamını yitirdi
10:11 Bolu Tüneli'ndeki zincirleme kaza sonrası kahreden haber: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 8 aylık bebek ise yoğun bakımda
10:01 Rusya ordusu tarafından açılan bombalı saldırıda tek kolunu kaybeden küçük kız ilk kez konuştu: Kolum yerinde mi?
09:53 Devriye gezen jandarma fark etti! Hırsız girdiği evin gardırobunda yakalandı
09:46 Rusya, Ukrayna'da ölen askerleri için harekete geçti! Belarus üzerinden sevk başladı
09:23 Meteoroloji İstanbul için uyardı: Kar yağışı aralıklarla saat 18.00'e kadar devam edecek
08:36 ABD'den Türkiye'ye öneri: Rusya'dan satın aldığınız S-400'leri Ukrayna'ya verin
08:08 Ukrayna'nın limanlara döşediği mayınlarla ilgili Rusya: İstanbul Boğazı ve Akdeniz'e ulaşabilir
01:00 Poyrazköy önlerinde kargo gemisi arızası yaptı! Boğaz trafiği bir süreliğine durduruldu
00:54 Kara Kartal teknik direktör Valerien Ismael'le anlaşma sağladı! Tecrübeli hoca, derbide takımın başında olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 10:42:21. #1.12#
SON DAKİKA: Down sendromlu Melisa judoyla sosyalleşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement