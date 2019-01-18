Son Dakika Haberleri: Down Sendromlu Milli Sporcudan Başkan Çoban'a Teşekkür Ziyareti

Down Sendromlu Milli Sporcudan Başkan Çoban'a Teşekkür Ziyareti

1 saat önce

Atletizm dallarında Afyonkarahisar'ın gururu olan down sendromlu Milli Sporcu Münevvere Yılmaz, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Down Sendromlu Milli Sporcudan Başkan Çoban'a Teşekkür Ziyareti, System.String[]
Atletizm dallarında Afyonkarahisar'ın gururu olan down sendromlu Milli Sporcu Münevvere Yılmaz, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Münevvere Yılmaz, Afyonkarahisar Özel Sporcular Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hanife Yılmaz ile birlikte ziyaret ettiği Başkan Çoban'a teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Afyonkarahisar ve Türkiye'nin gururu olan Münevvere Yılmaz'a başarılarının devamını diledi.

Münevvere Yılmaz ise, bu güne kadar katıldığı tüm organizasyonlarda Başkan Çoban'ın büyük desteğini gördüğünü ifade ederek kendisine teşekkür etti.

Afyonkarahisar Özel Sporcular Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hanife Yılmaz ise, Münevvere Yılmaz'ın Mart ayının ilk haftası İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Açık Salon Atletizm Şampiyonasına katılacağını bildirerek Başkan Çoban'ın 2009 yılından bu tarafa kendileriyle yakinen ilgilendiğini, Münevver'in bu başarısında Başkan'ın büyük rolü olduğunu söyledi. Ziyaret anısına Başkan Burhanettin Çoban, Milli Sporcumuz Münevvere Yılmaz'a tablet hediye ederek başarılarının devamını diledi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:11 Kaynak: İHA

Burhanettin Çoban, Afyon, Spor
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