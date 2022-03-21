Down sendromlu milli sporcular, AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'yi ziyaret etti - Son Dakika
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Down sendromlu milli sporcular, AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'yi ziyaret etti

21.03.2022 17:35
Down sendromlu milli sporcular, AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'yi ziyaret etti

Down sendromlu milli sporcular, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" dolayısıyla AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'ye ziyarette bulundu.

Down sendromlu milli sporcular, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" dolayısıyla AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'ye ziyarette bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kabaktepe, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonuna bağlı milli sporcuların her biriyle yakından ilgilenip tek tek sohbet etti.

Sporcuların ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getiren Kabaktepe, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle her birinize teşekkür ederim. Ziyaretinizle bizleri çok mutlu ettiniz. Her birinizin Türkiye ve dünya çapında önemli dereceleri var. Özellikle Avrupa ve dünya çapında elde ettiğiniz başarılardan, ülkemize kazandırdığınız madalyalardan dolayı bir kez daha tebrik ediyorum. Herkesi seviyoruz, tüm sporcularımızı seviyoruz ama sizi +1 daha fazla seviyoruz. Başarılarınızın artarak devamını diliyorum."

Down sendromlu milli sporcular da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kabaktepe'ye desteklerinden ötürü teşekkürlerini ileterek yeni madalyalar kazanma sözü verdi.

Programda AK Parti İstanbul İl Sosyal Politikalar Başkanı Sevim Sayım Madak ve il başkan yardımcıları da yer aldı.

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İstanbul, AK Parti, 21 Mart, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Down sendromlu milli sporcular, AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'yi ziyaret etti - Son Dakika


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