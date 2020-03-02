Down Sendromlu milli sporcular Kilis'te - Son Dakika
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Down Sendromlu milli sporcular Kilis'te

6 saat önce

Kilis Belediyesinin misafiri olarak kentte bulunan Down Sendromlu Milli Sporcuları jandarmayı ziyaret ettiler.

Down Sendromlu milli sporcular Kilis'te, System.String[]

Kilis Belediyesinin misafiri olarak kentte bulunan Down Sendromlu Milli Sporcuları jandarmayı ziyaret ettiler.


Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu As başkanı Efkan Korkmaz ile birlikte Down Sendromlu Milli Sporcuları Kilis'te kamp yaptı. Kilis Belediyesinin misafiri olan sporcular, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil'i ziyaret eden sporcular. Mehmetçik selamı verdiler. Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen, "Down Sendromlu Milli Sporcularımız Belediyemizi ve Jandarma Komutanlığımızı ziyaret etti. Mehmetçiğimize Bahar Kalkanı harekatı amacıyla moral verdiler" dedi. - KİLİS

Jandarma, Kilis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:29 Kaynak: İHA
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