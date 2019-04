Down Sendromlu Minik Efe Sağlığına Kavuşacağı Günü Bekliyor

Doktorların 'sağlığı yerinde' demesine rağmen down sendromlu olarak dünyaya gelen minik Efe, sağlığına kavuşmayı bekliyor. Trakeostomisi olan ve burnundan mamayla beslenen 2 yaşındaki minik bebek, bugüne kadar 5 ameliyat geçirdi.



Hamilelik esnasında kontrollerini aksatmayan Ahmet ve Zeynep Çenbeli çifti, 2 yıl önce Bülent Efe isimli çocuklarını kucaklarına aldı. Doktorların 'sağlığı yerinde' diyerek herhangi bir teste tabi tutmadığı iddia edilen Efe'nin, down sendromlu olduğunu öğrenen Çenbeli çifti büyük bir şok yaşadı. Hastaneye ve doktora dava açan Çenbeli çifti, şu anda ilk çocuklarının kronik hastalıkları ile mücadele ediyor.



5 ameliyat oldu altıncısı için gün bekliyor



2 yaşındaki minik Efe'nin bugüne kadar 5 ameliyat geçirdiğini söyleyen anne Zeynep Çenbeli, "İkisi kalp ameliyatı, üçü bağırsak olmak üzere minik çocuğum 5 tane ameliyat geçirdi. Efe'nin bir süre önce dışarıda kolostomisi vardı ve 1.5 yıl bu şekilde kaldı. Bu yıl 24 Ocak'ta açık kalp ameliyatı oldu. Kendisi bu ameliyattan beridir rahatsız. Sürekli ilaçlar, antibiyotikler falan kullanıyor. Bunların haricinde yine bağırsaklarında bir sıkıntı var ve yeniden ameliyat olması için Nisan ayının 15'inde Edirne Tıp Fakültesine gideceğiz" ifadelerini kaydetti.



"Tüm aldığımız Efe'nin medikal malzemelerine gidiyor"



Efe'nin medikal ihtiyaçları olduğunu ve karşılamakta zorlandıklarını da kaydeden Anne Çenbeli, "Bülent Efe solunum cihazları ile nefes alıp veriyor ve mama torbaları ile besleniyor. Aspirasyon sondalarımız ve daha birçok ihtiyacımız var. Bu malzemeler her ay bin 500 ila 2 bin TL civarında tutuyor. Devletimiz bu tutarın 500 lirasını karşılıyor. Efe'ye bakım maaşı alıyorum fakat aldığımızın hepsi bu medikal malzemelere gidiyor. Evimiz kira, ısınma ve yiyecek gibi ihtiyaçlarımız da var" ifadelerini kullandı.



"1.5 yıldır hastanelerdeyiz"



Efe'nin doğduğundan beri hastane hastane tedavi gördüğünü söyleyen Zeynep Çenbeli, "Efe'nin hayatının daha iyiye gitmesi için 2 yıldan beri çabalıyoruz. Evladım yalnızca son 5 aydır evde, 1.5 yıldır hastanelerdeyiz. Saray Devlet Hastanesinde 5 ay boyunca kaldığımız oldu. Kendi arabamız olmadığından 112 Acil Servis ile hastanelere gidip geliyoruz" dedi.



"Eşime bir iş sağlanmasını istiyorum"



Son olarak Bülent Efe'nin babası Ahmet Çenbeli'nin işsiz olduğunu belirten Zeynep Çenbeli, yetkililere seslenerek, "Eşim çocuğumuz doğduğundan beri işsiz. Hastanelere gidip geldiğimiz için kendisi sigortalı bir işte sürekli çalışamıyor. Genelde günlük işlerde çalışıyor fakat her zaman iş olmuyor, yalnızca çağrıldığında gidiyor. ya da mısır arabasıyla bardakta mısır, çubukta patates satıyor. Havalar henüz ısınmadığı için de kimse almıyor. Eşime bir iş sağlanmasını istiyorum" ifadelerini kaydetti. - TEKİRDAĞ

