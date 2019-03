Down Sendromlu Muhammet "Tayyip Dedesi"Ne Kavuştu

TAYYİB HOŞBAŞ - Düzce 'de yaşayan down sendromlu 16 yaşındaki Muhammet İkbal Kelebek'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ı görebilme hayali dün gerçek oldu.Düzce'nin Yeni Aynalı köyünde Maide ve Mehmet Kelebek çiftinin çocukları down sendromlu Muhammet İkbal, büyük sevgi duyduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ı görmek için dün Düzce mitinginin yapılacağı Anıtpark Meydanı'na geldi.Muhammet İkbal, bariyerleri aşarak Erdoğan'a sarıldı. Muhammet İkbal ile özel olarak ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan , İkbal'in annesi Maide Kelebek ile sohbet etti."Cumhurbaşkanımızın sesini duyunca 'dede' diye bağırıyor"Maide Kelebek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muhammet'in konuşamadığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "dede" olarak tanıdığını söyledi.Cumhurbaşkanının televizyondaki her programını özel olarak takip ettiklerini kaydeden Kelebek, şöyle konuştu:"Biz Muhammet'e Cumhurbaşkanımızı 'dede' diye tanıttık. Konuşamadığı için 'dede' diyordu. 31 Mart seçimleri için Cumhurbaşkanımızın Düzce'ye geleceğini duyurmaya başladıklarında ' Anne buram buram.' diyor, kalbim atıyor demek istiyor. Cumhurbaşkanımızın sesini duyunca 'dede' diye bağırıyor."Babasının Muhammet'e "Dede Düzce'ye gelsin seni yanına getireceğim." dediğini anlatan Kelebek, "Muhammet 2 gece uyumadı. Sürekli 'Ne zaman gideceğiz.' diyordu. Bugün biz sabah 09.00'da miting alanına gittik. Dedesi geldiğinde iyice coştu, heyecanlandı, ne yapacağını şaşırdı." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın konuşmasından sonra Muhammet'in bariyerleri aştığını dile getiren Kelebek, "Muhammet fırladığı gibi Cumhurbaşkanımıza 'Dedem' diye sarıldı. Cumhurbaşkanımız oğlumu anlamayınca benimle konuştu, 'Dedesi 2 gündür sizin için uyumuyor.' dedim. Cumhurbaşkanımız da Muhammet'e güzel bir sarıldı, fotoğraf çekildiler. Allah razı olsun kendisinden, Allah başımızdan eksik etmesin." dedi.Baba Mehmet Kelebek de oğlunun Cumhurbaşkanına karşı ayrı bir sevgisi olduğunu aktardı.Muhammet'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini vurgulayan Kelebek, "Muhammet, Cumhurbaşkanımız televizyona çıktığı zaman 'dede' diye bağırıyor. İçinden sevgi katmış ona, aynı bizim sevgimiz gibi. Biz de Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz, Allah başımızdan eksik etmesin." diye konuştu.