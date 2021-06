Down Sendromlu Mustafa 20 yıldır bakkal çıraklığı yapıyor - Son Dakika

Down Sendromlu Mustafa 20 yıldır bakkal çıraklığı yapıyor

-Ali bakkalın 20 yıllık çırağı Down Sendromlu Mustafa

İSTANBUL - İstanbul Büyükçekmece'de bulunan bir mahalle bakkalında 20 yıldır çıraklık yaparak kendi ihtiyaçlarını karşılayan Down Sendromlu Mustafa Deniz, mahallelinin en sevilen isimlerinden oldu. Down Sendromlu Mustafa Deniz'in ustası Ali Vural ise bu durumu, "Ben Mustafa'ya bir şeyler öğrettiysem ne mutlu bana, Down Sendromlu bir arkadaş olarak çalışması bana mutluluk veriyor. Çevre sakinleri ise Mustafa'nın bakkalda çalışmasına, çıraklık yapmasına çok seviniyorlar" dedi.

Bakkal Ali Vural ve Mustafa Deniz'in arkadaşlığı yaklaşık 20 yıl önce mahalledeki çocukların Mustafa Deniz'i dışlamasıyla başladı. Çocukların, Down Sendromlu Mustafa Deniz'i aralarına almadığını ve onunla alay ettiğini gören Bakkal Ali Vural, Mustafa Deniz'e çıraklık teklif etti ve bu vesileyle arkadaşlıkları başladı. Yaklaşık 20 yıldır kesintisiz bir şekilde devam eden arkadaşlık ise çevre sakinleri tarafından beğeniyle karşılandı. Mahalle sakini Kaan Toprak, Mustafa'nın çalışma azminden," Mustafa abinin sadece bir kromozomu değil aynı zamanda çalışmaya olan azmi ve sevgisi de bizimkinden fazla. Biz site sakinleri olarak Mustafa abiden gayet memnunuz" diyerek bahsetti.

Usta-Çırak ilişkisinden farklı olan arkadaşlık hikayelerini anlatan Bakkal Ali Vural ise hikayelerini, "Mustafa çocuklarla hırçın bir şekilde oynadığı için çocuklar Mustafa'yı kabullenemiyorlardı. Bu durumu fark ettikten sonra Mustafa'ya ' Gel sen bana yardım et. Benim çırağım ol ' dedim. Mustafa da kabul etti yanımda çalışmaya başladı. Ona temizlik yapmayı öğrettim, binaları tek tek öğrendi. Mustafa Down Sendromlu bir arkadaşımız ama çok zeki bir çocuk. Bir kez dediğim işi bir daha unutmuyor, onu ezberliyor. Mustafa ürünlerin hepsini biliyor, bana çok yardımcı oluyor. Şeker tartıyor, beraber raflara malları yerleştiriyoruz. Mustafa'dan oldukça memnunuz" diyerek anlattı.

"Onlara toplumda yer vermeliyiz"

Toplumda Mustafa Deniz gibi engelleri olan bireylere yer verilmesi gerektiğini belirten ve tün insanlardan bu duruma duyarlı olmasını isteyen Bakkal Ali Vural, "Benim tavsiyem, Mustafa gibi Down Sendromlu arkadaşlarımızı esnaf arkadaşlar yanına alıp iş öğretsinler, onları topluma kazandırmak bizim elimizde. Ben Mustafa'ya bir şeyler öğrettiysem ne mutlu bana, Down Sendromlu bir arkadaş olarak çalışması bana mutluluk veriyor. Çevre sakinleri ise Mustafa'nın bakkalda çalışmasına, çıraklık yapmasına çok seviniyorlar. Mahalleli 'Mustafa'nın bize siparişlerimizi getirmesi, bakkalda çıraklık yapması gurur verici' diyorlar" diye konuştu.

"Herkes çalışsın, çalışmak çok güzel"

Bakkalda çalışarak harçlığını kazanan Down sendromlu bakkal çırağı Mustafa Deniz ise iş hayatını, "Bakkalda çalışmayı çok seviyorum. Burada temizlik yapıyorum, evlere servise gidiyorum. Ali abi benim en yakın arkadaşım. Ali abiyi seviyorum. Arkadaşlardan bir isteğim var, herkes çalışsın çalışmak çok güzel bir şey. Bende çalışıyorum, paramı kazanıyorum" sözleriyle özetledi.