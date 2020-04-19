Down Sendromlu Nesrin'e doğum günü sürprizi - Son Dakika

Down Sendromlu Nesrin'e doğum günü sürprizi

BİNGÖL - Bingöl'de Down sendromlu 28 yaşındaki Nesrin Basuğuy'a, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Bingöl'de korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını yürüten valilik koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu hem ihtiyaç sahibi ailelere koşuyor hem de evden çıkamayanların gönüllerine dokuyor.Bu kapsamda merkeze bağlı Yenimahalle'de ailesiyle birlikte yaşayan Down sendromlu 28 yaşındaki Nesrin Basuğuy'un doğum günü olduğu Vefa Sosyal Destek Grubuna bildirildi.Grupta yer alan ekipler, pasta ve Vali Kadir Ekinci'nin hediyesiyle birlikte ailenin evine gidip sürpriz doğum günü yaptı. Down sendromlu Nesrin'in mutluluğu ise gözlerinden okundu.

Vali Kadir Ekinci'ye ve ekiplere teşekkür eden dayı Süleyman Basuğuy, "Vali beyin öncülüğündeki sosyal vefa grubuna çok teşekkür ediyorum. Yeğenimin bugün doğum unutmadılar. Evden çıkamadığımız için herhangi bir yere götüremiyorduk, herhangi bir sosyal faaliyette bulunamıyorduk"dedi.