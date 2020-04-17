Down sendromlu Nur Yaren'in doğum günü pastası İstanbul polisinden - Son Dakika
Son Dakika Güncel Down sendromlu Nur Yaren'in doğum günü pastası İstanbul polisinden - Son Dakika

Down sendromlu Nur Yaren'in doğum günü pastası İstanbul polisinden

13 dakika önce

Tuzla'da polis ekipleri, down sendromlu 17 yaşındaki Nur Yaren Gül'e doğum günü sürprizi yaptı.

Tuzla'da polis ekipleri, down sendromlu 17 yaşındaki Nur Yaren Gül'e doğum günü sürprizi yaptı.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir'de yaşayan Derya Yığrık'ın, 155 Polis İhbar Hattı'nı arayarak Tuzla'da yaşayan down sendromlu yeğeni Nur Yaren'in doğum gününü kutlamak için yardım talebinde bulunması üzerine harekete geçti.

Pasta üretimi de yapılan bir fırından pasta alan ekipler, mumlarla süsledikleri pasta ile adrese gitti. Kapı önünde mumları yakan ve zile basan ekipler, alkışlarla karşılandı.

Sokağa çıkma yasağına uyduğu için Nur Yaren Gül'e teşekkür eden polis ekipleri, pastasındaki mumları üfleyerek söndüren Gül'ün doğum gününü kutlayarak evden ayrıldı.

Down sendromlu Nur Yaren'in doğum günü pastası İstanbul polisinden

Tuzla, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 02:40 Kaynak: AA

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