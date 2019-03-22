Son Dakika Haberleri: Down Sendromlu Öğrenciler Fidan Dikti

Down Sendromlu Öğrenciler Fidan Dikti

1 saat önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Çocuk ve Yaşam ile Genç Eğitimciler Öğrenci Toplulukları tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi.

Down Sendromlu Öğrenciler Fidan Dikti, System.String[]
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Çocuk ve Yaşam ile Genç Eğitimciler Öğrenci Toplulukları tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi.

21 Mart Dünya Down Sendromu Günü ve 21-26 Mart Orman Haftası nedeniyle düzenlenen fidan dikimi etkinliğine, Kaya Emre Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nden gelen down sendromlu ve otizmli öğrenciler ile KMÜ öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Özel öğrenciler, sorumluluk almanın bilinci ile 150 fidanı toprakla buluştururken kendilerine KMÜ öğretim elemanları ve öğrencileri de destek verdi. Farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinliğe imza attıklarını vurgulayan KMÜ öğrencileri, "Hepimiz için önemli olan iki özel günü fidan dikimi ile taçlandırmak istedik. Down Sendromlu arkadaşların sosyal bir projede yer almalarını sağlamak amacıyla, Orman Haftasını da kutladığımız bu günlerde hep birlikte doğaya katkı sağlamayı düşündük. Down Sendromlu arkadaşlarımıza sorumluluk vermek, sosyal hayattaki değerlerini vurgulamak, kendilerinden eksi bir kromozom geride olan insanlarla eş değer faaliyetler gerçekleştirebileceklerini göstermek istedik. Yoğun bir katılımla gerçekleştirmiş olduğumuz etkinliğimizde bizlerden desteklerini esirgemeyen üniversitemize, personeline ve Kaya Emre Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:57 Kaynak: İHA

Genç, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Güncel
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