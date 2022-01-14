Down sendromlu öğrenciler, profesyonel futbolcularla maç yaptı - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde down sendromlu öğrenciler, profesyonel sporcularla futbol oynadı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yarın oynanacak Turgutluspor- Sivas Belediyespor müsabakası öncesi iki takımın oyuncuları, down sendromlu öğrencilerle Turgutlu Yedi Eylül Stadı'nda bir araya geldi.

İstanbul Sivassporlular Derneği ile İzmir Down Sendromlular Derneği tarafından organize edilen program kapsamında down sendromlu öğrenciler, futbolcularla maç yaptı.

Özel öğrenciler, renkli görüntülere sahne olan etkinlikte keyifli anlar yaşadı. Turgutluspor Teknik Direktörü Nazım Gülay ile Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Yusuf Tokuş, down sendromlu öğrencilerle yakından ilgilendi.

İzmir Down Sendromlular Derneği Başkanı Gülnaz Rodoplu, her iki kulübün yetkilileri ile katılımcılara teşekkür etti.