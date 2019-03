Down Sendromlu Öğrenciler Temsili Polis Oldu

Sakarya'da, Nilüfer Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinde eğitim gören down sendromlu ve diğer özel öğrenciler, "Down Sendromu ve Farkındalık Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte temsili polis oldu.

Sakarya'da, Nilüfer Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinde eğitim gören down sendromlu ve diğer özel öğrenciler, "Down Sendromu ve Farkındalık Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte temsili polis oldu.



Serdivan ilçesindeki eğitim merkezinde gerçekleştirilen programda, trafik polisi yeleği giyen çocuklara polisler tarafından "trafik denetleme" kartı ile kırmızı düdük verildi. Çocuklar ayrıca trafik hakkında bilgilendirildi.



Merkezin müdürü Metehan Serbest, etkinlikle "Down Sendromu ve Farkındalık Günü"ne dikkati çekmek istediklerini söyledi.



Her yıl yaklaşık 3 bin down sendromlu çocuğun dünyaya geldiğini dile getiren Serbest, "Bizler, çocuklarımızı toplumla birlikte hareket etmek için hazırlamalı, onları yaşamın gerçek unsuru haline getirmeliyiz. Onlara toplumda yer vermeli, çalışmaları, üretmeleri için fırsatlar sunmalıyız. Gerçek fırsatlar onları tanıyarak yapabilecekleri işleri, içlerindeki potansiyeli fark etmekten geçer." diye konuştu.



Konuşmaların ardından polis ekipleri tarafından polis arabaları ve motosikletlerine bindirilen çocuklar keyifli vakit geçirdi.



Etkinliğe, Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, polis ekipleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

