Down Sendromlu Öğrencilerden Zafer Bayramı Gösterileri Piazza'da - Son Dakika
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Down Sendromlu Öğrencilerden Zafer Bayramı Gösterileri Piazza'da

Down Sendromlu Öğrencilerden Zafer Bayramı Gösterileri Piazza'da

26.08.2021 23:39

Down Sendromlu Öğrencilerden Zafer Bayramı Gösterileri Piazza'daOnikişubat Belediyesi Down Sendromlu çocuklar için şehrimize kazandırdığı Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileriyle 30 Ağustos gösterilerine hazırlanıyor.

Down Sendromlu Öğrencilerden Zafer Bayramı Gösterileri Piazza'da

Onikişubat Belediyesi Down Sendromlu çocuklar için şehrimize kazandırdığı Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileriyle 30 Ağustos gösterilerine hazırlanıyor.

Piazza Alışveriş Merkezinde 28 Ağustos'ta başlayacak gösterilerde downsendromlu öğrenciler bir taraftan yeteneklerini sergilerken diğer taraftan mini konserler ve etkinliklerle izleyicilere güzel bir gösteri hazırlamanın tatlı telaşı içindeler. 30 Ağustos saat 14. 00'da Zafer Bayramı tören programı yapılacak.

28-29-30 Ağustos tarihlerinde saat 10. 00-20. 30 arası Piazza Alışveriş Merkezinde yapılacak çeşitli etkinliklere ve eğlenceli oyunlara her yaştan vatandaşlar katılabilecek.

Kaynak: Habermetre
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Rehabilitasyon Merkezi, 30 Ağustos, Hamidiye, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Down Sendromlu Öğrencilerden Zafer Bayramı Gösterileri Piazza'da - Son Dakika


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SON DAKİKA: Down Sendromlu Öğrencilerden Zafer Bayramı Gösterileri Piazza'da - Son Dakika
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