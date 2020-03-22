Down Sendromlu 'özel çocuklardan' 'Evde kal' çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Down Sendromlu 'özel çocuklardan' 'Evde kal' çağrısı - Son Dakika

Down Sendromlu 'özel çocuklardan' 'Evde kal' çağrısı

6 saat önce

AVCILAR'daki Down Sendromlu özel çocuklar, dünyayı saran koronavirüs tehdidine karşı her kesimden yapılan "Evde kal" çağrısını yineleyerek kendileri ve bu özel günler için farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Down Sendromlu 'özel çocuklardan' 'Evde kal' çağrısı, System.String[]

AVCILAR'daki  Down Sendromlu özel çocuklar, dünyayı saran koronavirüs tehdidine karşı her kesimden yapılan "Evde kal" çağrısını yineleyerek kendileri ve bu özel günler için farkındalık oluşturmaya çalıştı.

İstanbul Avcılar Rehberlik ve Araştırma Merkez Müdürü Feyzullah Tulum'un çağrısı üzerine Avcılar'daki Down Sendromlu çocuklar; Gül Asıroğlu, Fatma Ayça Çınar ve Aybars Görgeç, 'Evde Kal Türkiye' çağrısını söylemeye çalıştı. Yakınlarının yardımı ile Türkiye'ye evde kalma çağrısını yineleyen 'özel çocukların' bu videoları sosyal medyada beğenildi. Avcılar Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Feyzullah Tulum, 21 Mart'ın Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Down Sendromu Günü olarak ilan edildiğini, dünya genelinde çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenlendiğini belirterek, "İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Barış Yıldız da bu özel çocuklarımızın eğitimi ile yakından ilgileniyor. Biz de hem bu özel insanlar ve içinden geçtiğimiz bu kritik özel günlere bu kısa videolarla farkındalık oluşturmak istedik" dedi.


İstanbul, Türkiye, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:06 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emniyet'ten sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara hizmet
"Evde kalın, temas etmeyin" çağrılarına rağmen bir grup Zeytinburnu'nda halay çekti İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün
Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz? Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz?         
10:49
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var         
10:29
Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, balkonları doldurdu Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, balkonları doldurdu         
10:15
71 yaşındaki usta sanatçı Selami Şahin, koronavirüs uyarılarına rağmen yürüyüşe çıktı 71 yaşındaki usta sanatçı Selami Şahin, koronavirüs uyarılarına rağmen yürüyüşe çıktı         
10:12
Son dakika: Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarından itibaren elektronik ortamda yapılabilecek Son dakika: Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarından itibaren elektronik ortamda yapılabilecek         
09:37
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü         
09:17
Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor         
09:17
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu         
04:12
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu         
01:05
Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak         
17:18
Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu         
16:40
Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı         
16:06
Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı         
12:31
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 19:27:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Down Sendromlu 'özel çocuklardan' 'Evde kal' çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]