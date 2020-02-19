Down sendromlu Salih'e Kaymakamlıkta doğum günü kutlaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Down sendromlu Salih'e Kaymakamlıkta doğum günü kutlaması - Son Dakika

Down sendromlu Salih'e Kaymakamlıkta doğum günü kutlaması

6 saat önce

Amasya'nın Hamamözü ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki down sendromlu Salih Özen için Kaymakam Özgür Kaya'nın makamında doğum günü kutlaması yapıldı.

Down sendromlu Salih'e Kaymakamlıkta doğum günü kutlaması, System.String[]

Amasya'nın Hamamözü ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki down sendromlu Salih Özen için Kaymakam Özgür Kaya'nın makamında doğum günü kutlaması yapıldı.

Yaşadığı ilçede yıllardır kamu kurumlarına gidip gelen, personelle arkadaşlık kuran Özen için Kaymakam Kaya ve çalışanlar tarafından doğum günü kutlaması organize edildi.

Hazırlanan pastayı annesi Gülten Özen ile üfleyen Özen'e, daha sonra, yaş günü hediyeleri verildi.

Sürpriz doğum günü kutlamasında gözyaşlarını tutamayan Özen, çevredekilere de duygusal anlar yaşattı.

Anne Özen, böyle mutlu bir günü yaşattıkları için Kaymakam Kaya'ya ve personele teşekkür etti.

Özen'in Kaymakamlığın bir parçası olduğunu ifade eden Kaymakam Kaya, saygılı bir evlat yetiştirdikleri için anne Gülten Özen'e teşekkür etti.

Özgür Kaya, Hamamözü, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:36 Kaynak: AA
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