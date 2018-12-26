Son Dakika Haberleri: Down Sendromlu Samet, Asker Olmayı Hayal Ediyor

Down Sendromlu Samet, Asker Olmayı Hayal Ediyor

1 saat önce

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yaşayan down sendromlu Samet Cambaz, askeri üniforma giymeyi hayal ediyor.

Down Sendromlu Samet, Asker Olmayı Hayal Ediyor, System.String[]
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yaşayan down sendromlu Samet Cambaz, askeri üniforma giymeyi hayal ediyor.

İlçeye bağlı Ağacık Mahallesi'nde ikamet eden 26 yaşındaki Cambaz, mahalle muhtarı Naci Korhan'a giderek, askerlik yapma isteğini iletti.

Cambaz'ın törenlerde gördüğü askerlerle fotoğraf çektirme arzusu olduğunu belirten Korhan, "Ne zaman askerleri görse yanlarına yaklaşır, şapkalarını takar, kıyafetlerini inceler. 'Ben de asker olmak istiyorum' diye de ailesine baskı yapıyor. Bunun için de sayın il jandarma alay komutanımızla görüşüp gerekli izinlerimizi de aldıktan sonra kendisinin tam bir asker heyecanını yaşamasını sağlayacağız. Mahalle sakinleri olarak evinde asker eğlencesi, asker geçirmesi yapıldıktan sonra ve görev alacağı karakolda ailesinin ve arkadaşlarının ziyaretleri gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

Cambaz'ın babası Sebahattin Cambaz da oğlunun her gün saat 10.00'da saate bakarak, "Bugün de askere gidemedik." diye tepki gösterdiğini aktardı.

Oğlunun asker kıyafetlerini giymesini arzu ettiğini dile getiren baba Cambaz, "Oğlumuzu asker kıyafetleri içinde görmek bizleri de oğlumuzu da mutlu edecektir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:17 Kaynak: AA

Ferizli, Sakarya, 3. Sayfa
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