Son Dakika Haberleri: Down Sendromlu Serhat teknik direktör oldu
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Down Sendromlu Serhat teknik direktör oldu

49 dakika önce

Erzurum'da yaşayan ve Down Sendromu hastası olan Serhat Yener futbol tutkusunu bu kez yeşil sahada yaşadı.

Down Sendromlu Serhat teknik direktör oldu, System.String[]

Erzurum'da yaşayan ve Down Sendromu hastası olan Serhat Yener futbol tutkusunu bu kez yeşil sahada yaşadı. Yener düdüğü eline alıp Afganlılar ve Suriyelilerin de bulunduğu karma futbol takımının teknik direktörlüğünü yaptı.


Erzurum'da yaşayan Down Sendromlu Serhat Yener çocukluktan berri hastası olduğu futbolu yeşil sahalarda yaşadı. Erzurum Gençlik Lideri Yaser Taşkesenlioğlu Yener'e elinde ki düdüğü vererek antrenmanı onun yönetmesini istedi. Yener antrenmanda Türk, Afgan ve Suriyeli sığınmacılara yönelik olarak yürütülen futbol çalışmalarında gönüllü futbol antrenörü oldu.


Ayrıca Yener'in on parmağında on marifeti var. Serhat gün geliyor tiyatro sahnesine çıkıyor. Gün geliyor sunuculuk yapıyor. Yener'in son marifeti futbol sahası oldu. Teknik Direktörlüğe merak saran Down Sendromlu Serhat Yener'in merakını gideren isim ise Erzurum GSİM Aziziye Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Yaser Taşkesenlioğlu oldu.


Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de, Serhat'ı yapmış olduğu gönüllülük faaliyetinden dolayı tebrik ederek Gençlik Merkezlerinin en özel gönüllüsü olarak kalplerde iz bıraktığının altını çizerek, azminden dolayı kendisini kutladı. - ERZURUM

Erzurum, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:00 Kaynak: İHA
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