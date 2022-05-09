DOWN SENDROMLU SILA, HAYATA KİCK BOKS İLE TUTUNUYOR - Son Dakika
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DOWN SENDROMLU SILA, HAYATA KİCK BOKS İLE TUTUNUYOR

09.05.2022 12:09

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından, 'Her yaştan vatandaşın spor yapmaya hakkı vardır' düşüncesi ile hayata geçirdiği spor projelerine özel çocuklar da yoğun ilgi gösteriyor.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından, 'Her yaştan vatandaşın spor yapmaya hakkı vardır' düşüncesi ile hayata geçirdiği spor projelerine özel çocuklar da yoğun ilgi gösteriyor. Gönül Elleri Çarşısı tarafından takibi yapılan ve Down Sendromlu olan Sıla, kick boks yaparak hayata tutunuyor.

Tuzla Belediyesi'nin spor salonuna gelerek profesyonel antrenörler ile çalışan Sıla, hem down sendromundan kaynaklı kilo almasının önüne geçiyor hem de hayta tutunuyor. Sıla'nın Tuzla Belediyesi spor salonunda, spor yaparken yaşadığı mutluluk kameralara yansıdı.

'SILA SEVEREK SPORA GELMEYE BAŞLADI'

Sıla'nın spora olan tutkusunu anlatan annesi Tuğba Temizoğlu, 'Tuzla Belediyesi'nin spor salonu bizim evimizin yanında. Özel çocukları spor salonları kabul etmiyor. Kabul etmediği için biz de girişimde bulunmak istemedik. Sıla da istedi ki ben spora gideyim, kick boks yapayım. Kilolarımız da fazlaydı. Bir gün geldik, salonumuzdaki hocamızla tanıştık. Birlikte başladık. Sıla devamlı severek gelmeye başladı. Bununla birlikte 15 kilo verdi. 3 ay içerisinde daha çok motive oldu. Çok severek buraya geliyor. Evde de eldivenlerini giyiyor. Bazen yastıklarla, koltuklarla, bazen de bizlerle bazen de kardeşi ile spor yapıyor. Özellikle pandemi döneminde spora gelemediği zamanlarda evde bu şekilde antrenmanlarını yaptı. Şu an hala devam ediyoruz. Çok mutlu' dedi.

'ÖZEL ÇOCUKLARIN HEPSİNE SPORU ÖNERİYORUM'

Diğer özel çocuk annelerine spor konusunda tavsiyelerde bulunan Tuğba Temizoğlu, 'Özellikle Down Sendromlu çocuklar hareketsizlikten dolayı kilolu oluyorlar. Benim çocuğum da buna dahildi. Sporla birlikte çocuğum 15 kilo verdi. Kesinlikle spor tavsiye ediyorum. Özel çocukların hepsine sporu tavsiye ediyorum. Sıla, pazartesi, perşembe ve cuma günleri spora geliyor. Bana diyor ki, 'Benim bugün sporum var. Akşam işten erken gel, ben spora gideceğim' diyor? ifadelerini kullandı.

DOWN SENDROMLU SILA, HAYATA KİCK BOKS İLE TUTUNUYOR
DOWN SENDROMLU SILA, HAYATA KİCK BOKS İLE TUTUNUYOR
DOWN SENDROMLU SILA, HAYATA KİCK BOKS İLE TUTUNUYOR
DOWN SENDROMLU SILA, HAYATA KİCK BOKS İLE TUTUNUYOR

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Tuzla Belediyesi, Kick Boks, Tuzla, Sıla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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