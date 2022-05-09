Down sendromlu Sıla'nın spor tutkusu görenleri hayran bıraktı - Son Dakika
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Down sendromlu Sıla'nın spor tutkusu görenleri hayran bıraktı

09.05.2022 12:44

Down sendromlu Sıla'nın spor tutkusu görenleri hayran bıraktı Down sendromlu Sıla kick boks ile hayata tutunuyor Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından takipleri yapılan onlarca özel çocuktan bir tanesi olan Sıla, hayata kick boks ile tutunuyor.

Down sendromlu Sıla'nın spor tutkusu görenleri hayran bıraktı

Down sendromlu Sıla kick boks ile hayata tutunuyor

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından takipleri yapılan onlarca özel çocuktan bir tanesi olan Sıla, hayata kick boks ile tutunuyor. Tuzla Belediyesi'nin spor salonuna gelen Sıla'nın spor yaparken yaşadığı mutluluk kameralara saniye saniye yansıdı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından, 'Her yaştan vatandaşın spor yapmaya hakkı vardır' düşüncesi ile hayata geçirdiği spor projelerine özel çocuklar da yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye'nin dört bir yanında alan el il veren eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından takibi yapılan ve Down Sendromlu olan Sıla, kick boks yaparak hayata tutunuyor. Tuzla Belediyesi'nin spor salonuna gelerek profesyonel antrenörler ile çalışan Sıla, hem down sendromundan kaynaklı kilo almasının önüne geçiyor hem de hayta tutunuyor. Sıla'nın Tuzla Belediyesi spor salonunda, spor yaparken yaşadığı mutluluk kameralara yansıdı.

"Sıla severek spora gelmeye başladı"

Sıla'nın spora olan tutkusunu anlatan annesi Tuğba Temizoğlu, "Tuzla Belediyesi'nin spor salonu bizim evimizin yanında. Özel çocukları spor salonları kabul etmiyor. Kabul etmediği için biz de girişimde bulunmak istemedik. Sıla da istedi ki ben spora gideyim, kick boks yapayım. Kilolarımız da fazlaydı. Bir gün geldik, salonumuzdaki hocamızla tanıştık. Birlikte başladık. Sıla devamlı severek gelmeye başladı. Bununla birlikte 15 kilo verdi. 3 ay içerisinde daha çok motive oldu. Çok severek buraya geliyor. Evde de eldivenlerini giyiyor. Bazen yastıklarla, koltuklarla, bazen de bizlerle bazen de kardeşi ile spor yapıyor. Özellikle pandemi döneminde spora gelemediği zamanlarda evde bu şekilde antrenmanlarını yaptı. Şu an hala devam ediyoruz. Çok mutlu" dedi.

"Özel çocukların hepsine sporu öneriyorum"

Diğer özel çocuk annelerine spor konusunda tavsiyelerde bulunan Tuğba Temizoğlu, "Özellikle Down Sendromlu çocuklar hareketsizlikten dolayı kilolu oluyorlar. Benim çocuğum da buna dahildi. Sporla birlikte çocuğum 15 kilo verdi. Kesinlikle spor tavsiye ediyorum. Özel çocukların hepsine sporu tavsiye ediyorum. Sıla, Pazartesi, Perşembe ve Cuma günleri spora geliyor. Bana diyor ki, 'Benim bugün sporum var. Akşam işten erken gel, ben spora gideceğim' diyor.

Down sendromlu Sıla'nın spor tutkusu görenleri hayran bıraktı
Down sendromlu Sıla'nın spor tutkusu görenleri hayran bıraktı
Down sendromlu Sıla'nın spor tutkusu görenleri hayran bıraktı
Down sendromlu Sıla'nın spor tutkusu görenleri hayran bıraktı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Down sendromlu Sıla'nın spor tutkusu görenleri hayran bıraktı - Son Dakika


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