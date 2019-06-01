Down sendromlu sporcu ilham kaynağı oldu

Özel Sporcular Türkiye
Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre serbestte Türkiye birincisi olan Denizlili Muhammed Tuğrul Şahin, down sendromlu birçok isme ilham verdiği için gurur duyduğunu söyledi.
Babası ve kız kardeşini 3 yaşında geçirdikleri trafik kazasında kaybeden ve annesinin isteğiyle yüzme sporuna başlayan Şahin, Türkiye'de katıldığı birçok organizasyonda derece kazanmaya devam ediyor.
Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılan Down Kafe'de çalışan, Pamukkale Üniversitesi
'ndeki eğitimine de devam eden Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10-12 Mayıs'ta düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 100 metre serbest yüzmede Türkiye birincisi olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.
Down Kafe'de çalışan arkadaşlarına ilham kaynağı olduğu için gurur duyduğunu ifade eden Şahin, "Ben çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğim için mutluyum. Bizlerin neler başarabileceğimizi herkese gösteriyoruz. Beni örnek alarak spora başlayan birçok başarılı arkadaşım var." dedi.
Madalyasını yakından takip ettiği drift sporcusu Harun Taştan'ın elinden alan Şahin, kendisini kırmayarak ödül törenine gelen Taştan'a teşekkür etti.