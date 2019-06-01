Son Dakika Haberleri: Down sendromlu sporcu ilham kaynağı oldu
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Down sendromlu sporcu ilham kaynağı oldu

32 dakika önce

Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre serbestte Türkiye birincisi olan Denizlili Muhammed Tuğrul Şahin, down sendromlu birçok isme ilham verdiği için gurur duyduğunu söyledi.

Down sendromlu sporcu ilham kaynağı oldu, System.String[]
Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre serbestte Türkiye birincisi olan Denizlili Muhammed Tuğrul Şahin, down sendromlu birçok isme ilham verdiği için gurur duyduğunu söyledi.

Babası ve kız kardeşini 3 yaşında geçirdikleri trafik kazasında kaybeden ve annesinin isteğiyle yüzme sporuna başlayan Şahin, Türkiye'de katıldığı birçok organizasyonda derece kazanmaya devam ediyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılan Down Kafe'de çalışan, Pamukkale Üniversitesi'ndeki eğitimine de devam eden Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10-12 Mayıs'ta düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 100 metre serbest yüzmede Türkiye birincisi olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.
Down Kafe'de çalışan arkadaşlarına ilham kaynağı olduğu için gurur duyduğunu ifade eden Şahin, "Ben çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğim için mutluyum. Bizlerin neler başarabileceğimizi herkese gösteriyoruz. Beni örnek alarak spora başlayan birçok başarılı arkadaşım var." dedi.

Madalyasını yakından takip ettiği drift sporcusu Harun Taştan'ın elinden alan Şahin, kendisini kırmayarak ödül törenine gelen Taştan'a teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:09 Kaynak: AA
Pamukkale Üniversitesi, Türkiye, Spor
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