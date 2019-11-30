Son Dakika Haberleri: Down sendromlu sporcular, madalya için mücadele verecek
Son Dakika Spor Down sendromlu sporcular, madalya için mücadele verecek - Son Dakika Spor

Down sendromlu sporcular, madalya için mücadele verecek

6 saat önce

Dünya IBA 21 Basketbol Şampiyonası ve Judown Dünya Judo Şampiyonası, 1-2 Aralık tarihlerinde Portekiz'de gerçekleştirilecek.

Down sendromlu sporcular, madalya için mücadele verecek, System.String[]

Dünya IBA 21 Basketbol Şampiyonası ve Judown Dünya Judo Şampiyonası, 1-2 Aralık tarihlerinde Portekiz'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan (TÖSSF) yapılan açıklamaya göre, iki şampiyona da Porto kentinde yapılacak.

Türkiye'yi basketbolda 5, judoda ise 3 down sendromlu özel sporcu temsil edecek.

Federasyon başkanı Birol Aydın, şampiyonalarla ilgili tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, "İlk kez oluşturduğumuz milli takımlarımızla bir ilki başarıp ülkemize madalyalarla dönmek istiyoruz. Özel sporcularımız şampiyonaya hazır. Milletimizden dua bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

basketbol, Portekiz, Aralık, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Günlük burç yorumları 30 Kasım 2019 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Türkiye kışa hazırlanırken, Antalya yazı yaşıyor Şili'de hükumet karşıtı protestolar sebebiyle futbol liglerine ara verildi Fenerbahçe Öznur Kablo'dan 79 sayı fark

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 19:20:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Down sendromlu sporcular, madalya için mücadele verecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]