Üye Girişi
Down sendromlu Tarık'ın 'polis olma' hayali gerçek oldu - Son Dakika

Down sendromlu Tarık'ın 'polis olma' hayali gerçek oldu

08.07.2021 19:37
Down sendromlu Tarık'ın 'polis olma' hayali gerçek oldu, System.String[]

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde annesiyle birlikte yaşamını sürdüren down sendromlu Tarık Şimşek'in (23) polis olma hayali gerçek oldu.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde annesiyle birlikte yaşamını sürdüren down sendromlu Tarık Şimşek'in (23) polis olma hayali gerçek oldu. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, hazırladığı organizasyonla gencin hayalini gerçeğe dönüştürürken, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve ejder polis panzeri kullanan Şimşek'in mutluluğu gözlerinden okundu.

Yunusemre ilçesi Kaynak Mahallesi'nde annesi Mükerrem Taşçı ile yaşamını sürdüren down sendromlu Tarık Şimşek'in polis olma hayali, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirildi. Tarık'ın böyle bir hayali olduğu bilgisine ulaşan polis ekipleri, hemen harekete geçerek genci mutlu etmek için organizasyon düzenledi. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü tarafından desteklenen organizasyonla Tarık Şimşek ve annesi Mükerrem Taşçı'yı evden alan ekipler, şehirde konvoy eşliğinde tur yaptı. Daha sonra Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen Şimşek, burada hem polis ekipleriyle tanıştı hem de polis ekipleri tarafından kullanılan araçları inceledi. TOMA ve polis panzeri ejdere binen Şimşek'in mutluluğu ise gözlerinden okundu.

Böylesi bir organizasyondan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen anne Mükerrem Taşçı, "Tarık'ın hayali böyle bir gündü ama ben koronavirüs salgını nedeniyle olmama ihtimali olabileceğinden dolayı kendisine hiç söylememiştim. Büyük bir sürpriz oldu. Bu kadar büyük bir organizasyon beklememiştik açıkçası. Duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Tarık, polisleri ve askerleri çok seviyor. Polisiye 'Arka Sokaklar' dizisini izliyor. Az önce arabaya binince de 'Anne bak Arka Sokaklar gibi oldu' dedi. Polisimize teşekkür ediyorum" dedi.

Eline telsiz verilen genç Tarık, çıkan temsili bir yangına da ekip sevk etti. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan birimlerle tek tek tanışan down sendromlu Tarık'a ayrıca polis üniforması ve kep hediye edildi.


Down sendromlu Tarık'ın 'polis olma' hayali gerçek oldu
Down sendromlu Tarık'ın 'polis olma' hayali gerçek oldu
Down sendromlu Tarık'ın 'polis olma' hayali gerçek oldu
Down sendromlu Tarık'ın 'polis olma' hayali gerçek oldu
Down sendromlu Tarık'ın 'polis olma' hayali gerçek oldu
Down sendromlu Tarık'ın 'polis olma' hayali gerçek oldu
Down sendromlu Tarık'ın 'polis olma' hayali gerçek oldu
Down sendromlu Tarık'ın 'polis olma' hayali gerçek oldu
Down sendromlu Tarık'ın 'polis olma' hayali gerçek oldu
Down sendromlu Tarık'ın 'polis olma' hayali gerçek oldu
Down sendromlu Tarık'ın 'polis olma' hayali gerçek oldu

Tarık Şimşek, Yunusemre, Manisa, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Down sendromlu Tarık'ın 'polis olma' hayali gerçek oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Akıncı TİHA, irtifa rekoru kırarak Türk havacılık tarihine geçti 19:43 Son Dakika: Akıncı TİHA, irtifa rekoru kırarak Türk havacılık tarihine geçti Kırkpınar Ağası'nın oğlu, babasına saldırdığını zannettiği gazeteciyi yumrukladı 19:28 Kırkpınar Ağası'nın oğlu, babasına saldırdığını zannettiği gazeteciyi yumrukladı Ahmet Nur Çebi: Ghezzal'in menajeriyle görüşmeler olumlu devam ediyor ancak Leicester City ile henüz anlaşamadık 19:03 Ahmet Nur Çebi: Ghezzal'in menajeriyle görüşmeler olumlu devam ediyor ancak Leicester City ile henüz anlaşamadık
Devlet başkanlarının savaş uçağı paniği! Basın toplantısı Rus uçağı yüzünden yarıda kesildi 18:11 Devlet başkanlarının savaş uçağı paniği! Basın toplantısı Rus uçağı yüzünden yarıda kesildi İzmir Foça'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor 17:25 İzmir Foça'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor ABD'li turist, fotoğraf çekerken düştüğü kayalıklar arasında sıkıştı 16:36 ABD'li turist, fotoğraf çekerken düştüğü kayalıklar arasında sıkıştı
Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi 15:24 Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu 13:25 Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu

Son Dakika Haberleri
17:55 Tokyo Olimpiyatları seyircisiz olacak! Önlem delta varyantı nedeniyle alındı
17:52 Nusret, dünyaca ünlü futbolcuları misafir etti! Mbappe'yi öptüğü anlar gündem oldu
17:50 Adnan Oktar'ın mal varlığı satışa çıktı! Mobilya ve bilgisayarları ilgi gördü, kıyafetlere teklif bile verilmedi
17:49 Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar
17:02 Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü
16:58 24 yaşındaki coğrafya öğretmeninden çirkin istismar! Boş sınıfta öğrencisiyle ilişki yaşadı
16:52 Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi
16:26 Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi
15:58 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar'a, yüzde 100 eğitim ve spor bursu verildi
15:53 Tosuncuk'un Maltepe yerine Edirne Cezaevi'ne konulmasının nedeni güvenlik gerekçesi çıktı
Son Dakika: Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da gözaltına alındı Son Dakika: Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da gözaltına alındı         
19:51
FETÖ itirafçısı eski general Serdar Atasoy tekrar gözaltına alındı FETÖ itirafçısı eski general Serdar Atasoy tekrar gözaltına alındı         
19:31
Şahan Gökbakar'ın Şahan Gökbakar'ın "özel mülk" tabelasını astığı iskeleye inceleme         
19:03
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Korukluoğlu: Ağustosta vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Korukluoğlu: Ağustosta vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak         
18:42
Motosiklet kazasında ölen Dilara, Motosiklet kazasında ölen Dilara, "Yunus" polisi olmak istiyormuş         
17:48
Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi         
16:52
İnternetten aldığı kusurlu kompresörü geri gönderdi, yerine kavun geldi İnternetten aldığı kusurlu kompresörü geri gönderdi, yerine kavun geldi         
16:01
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, drift görüntüleriyle gündem olan lüks araca Uruguay'ın el koyduğunu anlattı         
13:59
Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu         
13:06
Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti         
12:14
Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı         
11:37
Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi         
11:30
Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar         
11:05
İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi         
10:35
Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek         
09:59
Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı         
09:57
Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2021 20:15:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Down sendromlu Tarık'ın 'polis olma' hayali gerçek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement