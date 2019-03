Down Sendromlu Tiyatro Grubu Uluslararası Festivale Hazırlanıyor

İzmir'de down sendromlu 13 kişiden oluşan tiyatro grubu, haziran ayı sonunda İtalya'da gerçekleştirilecek festivalde Türkiye'yi temsil etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Down sendromlu bireylerin sosyal yaşama katılmasını amaçlayan "In Orhestra" projesi kapsamında, özel çocukların kişisel gelişimi ve öğrenme yeteneklerini müzik, sanat, tiyatro gibi çeşitli sanat dallarını kullanarak geliştirmesi amaçlanıyor.



Bu kapsamda projenin Türkiye ayağı, Uşak Üniversitesi koordinatörlüğünde, İzmir Down Sendromu Derneği, İyilik Atölyesi, Mavibahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin desteğiyle 1,5 yıldır tiyatro ve sinema çalışmalarıyla devam ediyor.



12-35 yaş arasındaki 15 down sendromlunun yer aldığı ekip, verilen tiyatro eğitimleri sonunda "Umut Otobüsü" isimli oyunlarını sahnelemeye hazırlanıyor.



Oyunu 21 Haziran'da İzmir'de 2 ayrı gösteride sergileyecek olan down sendromlu tiyatrocular, 29-30 Haziran'da da İtalya'nın Floransa şehrinde gerçekleştirilecek engelliler sanat festivalinde Türkiye'yi temsil edecek.



"Belirgin bir farklılık gözlemlenmiş durumda"



Projenin koordinatörü Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral Özçınar, "Umut Otobüsü" isimli oyunun çocukların ilgi alanlarına, yeteneklerine ve becerilerine göre hazırlandığını söyledi.



Down sendromlu çocukların iletişim becerilerini, öz güvenlerini arttırmak, kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlamak için çalışma yaptıklarını dile getiren Özçınar, ekibin İzmir'deki gösterinin ardından Avrupa'da zihinsel yetersizlik yaşayan bireylerle ilgili yapılan festivalde sahne alacağını, İtalya ve Fransa'daki partner oldukları down sendromlu ekiplerle birlikte uluslararası gösteriler yapacaklarını ifade etti.



Doç. Dr. Özçınar, şöyle konuştu:



"Başlangıçta bir araya gelemeyen çocuklar, bugün çok rahat birlikte doğaçlama ve çalışma yapabiliyorlar. Çocukların da gelişiminde belirgin bir farklılık gözlemlenmiş durumda. Hiç konuşmayan arkadaşlarımız bugün çok daha fazla kelimeyle konuşabiliyorlar. Pek çok dans gösterisiyle sahneye çıkıyorlar, biz de bu sonuçtan memnunuz."



"Bizim hayalimiz zaten tiyatrocu olmak"



Tiyatro grubu üyesi Ayça Karagöz ise arkadaşlarıyla çok eğlenceli vakit geçirdiklerini, kendisinin de oyunda ormanda annesini kaybeden bir kızı canlandırdığını dile getirdi.



Oyunu yurt dışında sergileyecekleri için çok mutlu olduğunu anlatan Karagöz, "Biz çok mutluyuz burada, yurt dışına gideceğiz, oyunumuzu orada sergileyeceğiz. Bizim hayalimiz zaten tiyatrocu olmak, böyle çeşitli oyunlar çıkarmak. Bizim hayallerimiz gerçek oluyor, yurt dışına gideceğiz belki orada kırmızı halıdan geçeceğiz. Çok mutluyuz." dedi.



Ergün Babacan ise etkinliklere katıldığı için çok mutlu olduğunu ve çalışmaların çok iyi bir şekilde devam ettiğini ifade etti.

