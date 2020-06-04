Down sendromlu Ümit'in polislik hayali gerçek oldu - Son Dakika

Down sendromlu gencin hayalini gerçekleştirmek üzere harekete geçen Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Ümit'i polis aracıyla gezdirdikten sonra evine bıraktı.

Bunun üzerine, Saliha ve Ali Öğlü çifti, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak durumu anlattı.

Gazi Üniversitesi Hastanesinde ilik kanseri tedavisi gören down sendromlu Öğlü, küçük yaştan itibaren polis olmak istediğini belirterek ailesine hastaneden eve polis arabasıyla gitmek istediğini söyledi.

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