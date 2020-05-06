Down sendromlu Umutcan'a doğum günü süprizi - Son Dakika

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evinden çıkamayan down sendromlu Umutcan Akıncı'ya doğum günü sürprizi yapıldı.

Konyaaltı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sarısu Mahallesi'nde yaşayan Sevim Özdamar, oğlunun doğum günü için belediyeden yaş günü pastası talep etti. Bu talebe duyarsız kalmayan belediye yetkilileri, pasta ile Akıncı'ya sürpriz yaptı.

Evin zilini çalan ekipler, kapıyı açan Akıncı'ya üstünde "Umut'lu yarınlara" yazılı notun bulunduğu pastayı uzattı. Büyük bir mutluluk yaşayan Akıncı, mumları üfleyip, yanındaki annesine sarıldı.

Duygulanan anne Özdamar da kendilerini yalnız bırakmadıkları için Konyaaltı Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.