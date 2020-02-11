Down sendromlu ve otizmli çocuklar belediyede iş öğrenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Down sendromlu ve otizmli çocuklar belediyede iş öğrenecek - Son Dakika

Down sendromlu ve otizmli çocuklar belediyede iş öğrenecek

6 saat önce

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel hayata katılımlarını arttırarak becerilerini geliştirmelerine yardımcı amacıyla 25 Down sendromlu ve Otizmli çocuğun belediyenin misafiri olacağını duyurdu.

Down sendromlu ve otizmli çocuklar belediyede iş öğrenecek, System.String[]

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel hayata katılımlarını arttırarak becerilerini geliştirmelerine yardımcı amacıyla 25 Down sendromlu ve Otizmli çocuğun belediyenin misafiri olacağını duyurdu.


Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 25 Down sendromlu ve Otizmli çocuğu hayata katılmalarını kolaylaştırmak amacıyla yaptığı açıklamada, "Güzel bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. İlçemizde yaşayan 25 Down sendromlu ve Otizmli çocuğumuzu, belediyemizin değişik birimlerinde, gün içerisinde yarı zamanlı olarak misafir edeceğiz. Engelli çocuklarımızın hayata katılımlarını arttırarak becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak amacıyla yürüteceğimiz çalışmada, genç kardeşlerimizin öz güvenlerini de arttırmayı hedefliyoruz. Şimdiden hayırlı olsun" dedi. - TEKİRDAĞ

Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:52 Kaynak: İHA
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