Down Sendromlu ve otizmli çocuklardan eğlenceli performanslar - Son Dakika

Sorgun Belediyesi tarafından 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü münasebetiyle düzenlenen programda down sendromlu ve otizmli çocukların gösterileri büyük beğeni topladı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan otizm ve down sendromlu çocukları himayesine alan Sorgun Belediyesi çocukların sporla temel becerilerini geliştirerek müzik eğitimi ile sosyal hayata kolay adapte olmalarını sağlıyor. Bu kapsamda Sorgun Belediyesi 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü programı düzenledi. Down Sendromlu çocukların aldığı yaklaşık 1 yıllık eğitimleri aileleri ve izleyicilerin katılımı ile sahnelendi. İlyas Arslan Sinema ve Kültür Salonunda düzenlenen programda otizm ve down sendromlu çocuklar çeşitli sportif gösteriler ve müzik eşliğinde canlı performans yaparak izleyicilerin beğenisini topladı. - YOZGAT