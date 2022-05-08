DOWN SENDROMLU YİĞİT'İN TEK DAYANAĞI ANNESİ - Son Dakika

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde down sendromlu oğlu Yiğit (6) ile tek başına yaşam mücadelesi veren Esra Demirkaya (43) Anneler Günü'ne buruk girdiğini söyledi. Kendisine çiçek getiren kimsenin olmayacağını belirten Demirkaya, "Bazı insanlar, Yiğit'i görünce kaçıyor. Yanlarına gittiğinde, okşamadıkları gibi uzaklaşmasını ister gibi bakıyorlar" dedi.

Dokuz Eylül Mahallesi'ndeki tek odalı bir evde oturan Esra Demirkaya ve down sendromlu oğlu Yiğit Akbaba, birlikte yaşam mücadelesi veriyor. Makatı kapalı olduğu için 3 kez operasyon geçirmek zorunda kalan Yiğit'in hem annesi hem babası olan Esra Demirkaya, oğlu için ayakta kalmaya çalışıyor. Doğuma kadar normal bir hamilelik geçirdiğini ve sağlıklı bir bebek dünyaya getirmeyi beklediğini belirten Esra Demirkaya, "Yiğit doğduktan sonra makatının kapalı olduğunu ve down sendromlu olduğunu öğrendik. Hamileliğimde ultrasonda hiçbir şey anlaşılmadı. Şimdiye kadar üç farklı ameliyat oldu. Doğar doğmaz karnına kolostomi torbası taktılar. İkinci ameliyatta makat deliği açıldı. Bağırsağın uzamasını beklediler. İki yaşını geçtikten sonra son olarak 3'üncü ameliyatta torbayı iptal edip, bağırsağı makatta açılan deliğe bağlandı. Bu ameliyatın ardından eşim bizi terk etti. 3 yıl sonra boşandık" dedi.

'BANA BİR ŞEY OLURSA ONU KİMSE İSTEMİYOR'

6 ay önce annesini de kaybeden Demirkaya, "Bebekken torbası olduğu için benim dışımda hiç kimse Yiğit'e bakmadı. Bana bir şey olursa, onu kimse istemiyor. Engelli maaşı bağlanmadan önce hiçbir gelirim yoktu ve oğlumu yurda vermemek için uğraştım. Günlerce aç oturduk. Daha önce oturduğumuz evde kirayı ödeyemeyince bizi çıkardılar. Tek göz odalı bu eve de 1,5 yıl önce taşındık. Çünkü 1000 lira kirası var. Ama tuvalet dışarıda ve yerde. Oğluma tuvalet eğitimi veremedim. Özellikle kışın soğukta ben bile tuvalete çıkmak istemiyorum. Haziranda 6 yaşına girecek ama hala bez kullanıyor. Ayda 1500 lira masrafı var. Konuşamadığı için agresifleşiyor. Evdeki eşyalara zarar veriyor. Kızılay ayni ve nakdi yardım yapıyor. Daha fazla dil terapisi alması gerek. Özel eğitim yeterli olmuyor" diye konuştu.

'YİĞİT'İ GÖRÜNCE KAÇIYORLAR'

Boş zamanlarında bebek elbisesi ören ancak henüz bir gelir elde edemediğini ifade eden anne Esra Demirkaya, Anneler Günü'ne de buruk girdiğini söyledi. Herkesin Anneler Günü'nü kutlayan Demirkaya, "Bana çiçek getiren olmayacak. Ayrıca bazı insanlar, Yiğit'i görünce kaçıyor. Kendi çocuklarına baktıkları gibi bakmıyorlar. Yanlarına gittiğinde, okşamadıkları gibi uzaklaşmasını ister gibi bakıyorlar. Yalnız olduğum için ev vermiyorlar. Hayatımı kolaylaştırmak için kimse bir şey yapmıyor. Tuvaletin içeride olduğu bir eve ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.

Esra Demirkaya ve oğluna yardım eli uzatan Türk Kızılay Gaziemir Şube Başkanı Davut Dinçel de ilçelerinde hayata geçirdikleri Kardeş Aile Projesi'nden Yiğit ve annesinin de yararlanabileceğini belirterek, "Bizim amacımız, manevi destek verip kardeş aile bulmak. Kardeş aile belli aralıklarla Esra annemizi arayıp, ona nefes olabilir" dedi.