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Down sendromlu Yunus Emre, babasının da desteği ile mutluluğa kulaç atıyor - Son Dakika

Down sendromlu Yunus Emre, babasının da desteği ile mutluluğa kulaç atıyor

19.01.2022 11:25
Down sendromlu Yunus Emre, babasının da desteği ile mutluluğa kulaç atıyor

Tekirdağ'da yaşayan down sendromlu 12 yaşındaki Yunus Emre Pınar, babasının desteğiyle 5 yıl önce başladığı yüzme sayesinde geleceğe umutla bakıyor.

Tekirdağ'da yaşayan down sendromlu 12 yaşındaki Yunus Emre Pınar, babasının desteğiyle 5 yıl önce başladığı yüzme sayesinde geleceğe umutla bakıyor.

Doğalgaz tesisat ustası 38 yaşındaki Nevzat Pınar, 5 yıl önce doktorunun tavsiyesi üzerine Yunus Emre'yi yüzme kursunu yazdırdı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü yüzme antrenörü Anıl Bulut ile çalışmaya başladığında suya girmeye korkan Yunus Emre, şimdi tek başına yüzüyor. Haftanın 3 günü işini bırakıp oğlunu yüzmeye götüren baba Pınar, Yunus Emre'nin suyla tanıştıktan sonra sosyalleşmesini görmenin sevincini yaşıyor.

Pınar, her anında yanında olduğu çocuğunun yüzmede "madalyalara kulaç atarak" milli takımda yer almasını ümit ediyor.

"Asla pes etmedik"

Nevzat Pınar, AA muhabirine, oğlunun çok özel olduğunu ve onun için her türlü fedakarlığı yaptığını söyledi.

Bütün mücadelesini down sendromlu çocuğuna iyi bir gelecek hazırlamak için verdiğini anlatan Pınar, "Oğlum bebekliğinden beri yoğun bir tedavi görüyor. Yaklaşık 3 yıl fizik tedavi gördü. 2 yıldır bireysel eğitim ve rehabilitasyona gidiyor. Doktor tavsiyesi üzerine havuza getiriyoruz. Zor bir mücadele oldu ama hiç bırakmadık, asla pes etmedik. Yüzmeye ilk başladığında değişim azdı. İlerleyen zamanlarda daha fazla faydasını görmeye başladık. Yüzmenin ona çok iyi deldiğini gördük." dedi.

Pınar, iş hayatını oğluna göre düzenlediğini, Yunus Emre'nin mutluluğunun her şeye bedel olduğunu belirterek, "Haftanın 3 günü yüzme, diğer günler konuşma, bireysel eğitim ve özel eğitimleri var. Hava şartları kötü de olsa hastalanmadığı sürece sürekli eğitimine getirdik. Hedefimiz, ileride kendi ihtiyaçlarını görebilsin, kendini ifade etsin. Belki milli takımda yer alır. Yarışlara katıldığında Türkiye'yi temsil etmesini istiyoruz." diye konuştu.

Ailelere bu konuda destek olunması gerektiğinin altını çizen Pınar, "Mücadelesi çok zor, imkan, para, koşturacak zaman olması lazım. Allah herkesin yardımcısı olsun, aileler hiçbir zaman mücadeleyi bırakmasın. Elbet sonunda herkes karşılığını alacaktır. Biz 12 yıldır mücadeleyi bırakmadık ve çok şükür karşılığını alıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Madalya kazanacağına inanıyoruz"

Antrenör Anıl Bulut da özel çocukların eğitimlerinin daha fazla emek gerektirdiğini aktardı.

Yunus Emre'nin eğitimin başında biraz zorlandığını anlatan Bulut, "Önce suya sokmakta zorlandık. Suyun üzerinde durabilmesi için önce bir yelek giydirdik ve palet taktık. Sonra bunları yavaş yavaş attık ve şu an kendi yüzebiliyor. İyi bir yüzücü olmasını bekliyoruz. Yunus Emre'nin ileride madalya kazanacağına, Türkiye şampiyonasına dahi katılacağına inanıyorum. Yüzmeyle tanışan özel çocukların kendine güvenleri geliyor, burada arkadaş edinebiliyorlar, sosyalleşiyorlar. Yüzme onlar için çok önemli." sözlerine yer verdi.

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Yunus Emre, Tekirdağ, Milli, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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